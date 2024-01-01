Tembló otra vez antes de medianoche en Colombia, con intensidad de 4.3, y se sintió fuerte en Cali
Nuevo temblor en Colombia movió la mañana del sábado y más de uno lo sintió: "Fue lo que me levantó"
Temblor sacudió zona de influencia del volcán al sur de Colombia en madrugada de este sábado
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El presidente colombiano sigue anunciando acciones que espera hacer en sus cuatro años de Gobierno, aunque muchas de sus ideas deberán pasar por el Congreso.
La iniciativa podría dar paso a inversiones en tecnología verde y fortalecer la cadena automotriz colombiana.
Colombia vendió 186.535 carros nuevos entre enero y julio, creció 45 % y está a 628 unidades de superar a Chile en el mercado automotor regional.
Propietarios de vehículos eléctricos e híbridos pueden acceder a beneficios tributarios, pero deben cumplir requisitos y obtener la certificación de la UPME.
La iniciativa, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, endurece sanciones y promueve acciones pedagógicas.
La ciudad reunirá artistas, escritores y colectivos internacionales en escenarios icónicos y barrios locales.
Bajo la guía de destacados artistas, la jornada propone explorar el poder transformador de la música en comunidad.
A los 36 años, su experiencia vital y profesional inspira debates sobre inclusión y resiliencia en Colombia.
La operación se logró en conjunto entre la Policía de Colombia y Nigeria, y ahora están en proceso para poderlas regresar a Colombia.
La mandataria encargada confirmó el acuerdo petrolero con EE. UU., que contempla más producción, inversión privada y desarrollo de 17 campos estratégicos.
Las autoridades investigan los factores del accidente, que dejó seis víctimas hospitalizadas en Menorca.
El siniestro ocurrió en una carretera de la isla de Menorca y activó la atención del Consulado de Colombia en Palma de Mallorca.
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