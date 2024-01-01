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David Murcia Guzmán fue trasladado a cárcel de máxima seguridad; acompañantes llaman la atención
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Gobierno Nacional anunció llamativa medida con el precio de la gasolina y ACPM que muchos celebran
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Tembló otra vez antes de medianoche en Colombia, con intensidad de 4.3, y se sintió fuerte en Cali
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Nuevo temblor sacudió a Colombia en la mañana del domingo y alarmas no dan tregua: "Sí se sintió"

Los últimos días en el país han sido de movimientos telúricos frecuentes, por lo que las autoridades mantienen la atención luego del terremoto.

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Temblor sacudió zona de influencia del volcán al sur de Colombia en madrugada de este sábado

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Terremoto en Colombia deja nuevo balance: 331 muertos y más de 406.000 personas afectadas

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