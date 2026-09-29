Por: France 24

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El caso de Lindsay Clancy regresó el 29 de septiembre al tribunal de Plymouth, Massachusetts, bajo la dirección del juez William Sullivan. El debate legal gira en torno a si existen pruebas suficientes para sostener la acusación de asesinato en primer grado en contra de Clancy, una enfermera obstétrica de 36 años acusada de matar a sus tres hijos. Este proceso, ampliamente cubierto por medios como France24 y Fox News, ha captado la atención pública debido a las diferencias profundas entre la Fiscalía y la defensa, así como a las circunstancias psiquiátricas alegadas.

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El primer juicio fue declarado nulo luego de un intenso estancamiento del jurado: once miembros favorecían la absolución, pero uno se mantuvo en contra, lo que impidió una resolución unánime. El abogado defensor, Kevin Reddington, sostiene ahora que el caso carece de pruebas consistentes, indicando que "todo este caso se basa en especulaciones" y resaltando la ausencia de una confesión por parte de Clancy sobre los hechos.

Durante el primer proceso, la defensa nunca negó de forma explícita que Clancy causó la muerte de sus hijos, pero argumentó que la mujer padecía un episodio de psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico que puede presentarse en uno o dos de cada 1.000 nacimientos y se manifiesta a través de síntomas como alucinaciones, delirios, insomnio extremo y paranoia. De acuerdo con testigos citados por France24 y Fox News, incluyendo al exesposo Patrick Clancy, la acusada habría solicitado ayuda médica reiteradas veces antes de los trágicos acontecimientos, llegando a estar medicada simultáneamente con hasta 13 diferentes fármacos tras múltiples ajustes en sus tratamientos.

La Fiscalía argumenta que Clancy actuó de manera premeditada, ilustrando la hipótesis con detalles como la estrategia para dejar sola la casa y la coordinación de pedidos a restaurantes y farmacias al padre de los niños. Además, refuerza su posición con registros de cámaras de seguridad que muestran a Patrick siguiendo las instrucciones de su esposa mientras ocurrían los hechos. En contraste, la defensa recalca la ausencia de recuerdos de Clancy sobre el momento crítico y la desconexión mental en la que habría estado inmersa.

Actualmente, se estudia si se organizará un nuevo jurado, si la acusación presentará cargos menos graves o si la Fiscalía desistirá de continuar con el proceso penal. Sin embargo, incluso si Clancy es absuelta, probablemente será ingresada en una institución psiquiátrica, dependiendo del dictamen judicial. El fiscal Timothy Cruz enfatizó, según declaraciones recogidas por AP, que la prioridad sigue siendo la justicia para los niños involucrados en este trágico caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró nulo el primer juicio de Lindsay Clancy?

El primer juicio fue declarado nulo porque el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime. De acuerdo con lo reportado por France24, once de los doce miembros del jurado se inclinaban por la absolución, pero uno de ellos mantuvo una opinión contraria e incluso fue señalado por los demás de no considerar la ley sobre la duda razonable durante las deliberaciones. Esta falta de consenso impidió que se dictara una sentencia definitiva en el proceso.

¿Qué es la psicosis posparto y cómo se relaciona con el caso de Lindsay Clancy?

La psicosis posparto es un trastorno psiquiátrico poco común, que afecta alrededor de uno o dos casos por cada 1.000 nacimientos y se caracteriza por síntomas como alucinaciones, delirios, insomnio severo y paranoia. En el caso de Lindsay Clancy, la defensa argumenta que esta condición afectó su capacidad de responder por sus actos y la llevó a presentar comportamientos irracionales antes de la muerte de sus hijos, incluyendo la presencia de 'voces' y 'pensamientos intrusivos' reportados en sesiones médicas breves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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