Flypass reconoció que una incidencia tecnológica provocó cobros incorrectos a parte de sus usuarios y aseguró que ya completó las medidas necesarias para corregir el problema. La compañía explicó que revisó las cuentas y estableció que el inconveniente estuvo relacionado con una actualización de su aplicación móvil.

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Según la empresa, el problema ocurrió el 3 de agosto de 2026, cuando un error en la interfaz hacía que al usuario se le confirmara un cambio de plan, aunque la modificación no quedara registrada correctamente en su cuenta. Como consecuencia, algunos cobros posteriores continuaron aplicándose con las tarifas correspondientes al plan anterior.

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La revisión de Flypass encontró 639 cuentas con alguna inconsistencia en su liquidación. De ese grupo, 495 usuarios recibieron al menos un cobro superior al que correspondía, por lo que la compañía informó que devolvió en total $1.354.590, con un promedio de $2.736 por cuenta afectada. Las otras 144 cuentas tuvieron únicamente cobros inferiores a los que correspondían.

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Flypass también indicó que la falla produjo servicios cobrados por debajo de la tarifa correspondiente, por un valor total de $1.271.700, pero aseguró que no buscará recuperar ese dinero. Además, señaló que corrigió los cambios de plan que no se habían aplicado correctamente y aquellos casos en los que el plan de un usuario fue modificado de manera equivocada. La empresa afirmó que las cuentas afectadas representan menos del 0,1 % de sus usuarios habilitados.

Frente a la acción de grupo mencionada en el comunicado, Flypass sostuvo que no ha recibido una notificación judicial ni está formalmente vinculada a un proceso. La compañía señaló que los 20 usuarios relacionados con la acción acumularon $12.910 en cobros que considera excesivos, mientras que dejaron de pagar $27.000 en servicios de estacionamiento por el mismo inconveniente.

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También indicó que seis de esos usuarios tendrían un saldo neto favorable y que decidió no recuperar ninguno de esos valores. Según sus registros, ninguno de los 20 había presentado previamente una reclamación por este caso a través de sus canales de atención.

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