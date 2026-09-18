El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, alertó sobre la difícil situación que enfrenta el sector agropecuario y la calificó como una “tormenta perfecta”, debido a la combinación de factores climáticos, económicos e internacionales.

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Según Bedoya, la prolongación de El Niño y las altas temperaturas están reduciendo la disponibilidad de agua y afectando la productividad de diferentes cultivos.

La situación también genera incertidumbre entre productores de cultivos de ciclo corto, algunos de los cuales evalúan suspender las siembras del primer semestre de 2027.

Entre los productos afectados está la papa, con problemas por falta de agua en algunas zonas y exceso de lluvias en otras. El arroz también atraviesa dificultades y registra una reducción del 24 % en sus áreas cultivadas.

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Aunque Bedoya descartó un aumento masivo inmediato de los precios de la canasta básica, pidió vigilancia frente a posibles casos de especulación.

A los problemas climáticos se suman dificultades internacionales, como los altos costos para atravesar el Canal de Panamá, que encarecen el transporte de insumos.

Además, productos de exportación como tilapia, flores, banano, aguacate Hass y limón enfrentan efectos de los aranceles en Estados Unidos y de la tasa de cambio.

Bedoya pidió al Gobierno priorizar la seguridad alimentaria, aunque reconoció las restricciones fiscales del país.

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