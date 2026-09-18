El presupuesto de salud para 2027 genera preocupación por una posible brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales del sistema.

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Según la consultora Sectorial, mientras el gasto total de la Nación crecería 16,1 %, los recursos destinados a salud aumentarían apenas 1,8 %.

La firma estima que el sistema requerirá $121,6 billones en 2027, un 16,9 % más que los $104 billones previstos para 2026.

De ese monto, $102,1 billones corresponderían al Plan de Beneficios en Salud financiado mediante la UPC y $1,9 billones a Presupuestos Máximos.

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Entre las principales presiones está la inflación del sector salud, que llegó a 8,3 % en agosto, por encima del 6,24 % nacional.

Este factor representaría necesidades adicionales por $9,3 billones. A esto se sumaría un desequilibrio de $8,32 billones entre los ingresos y gastos de las EPS.

El Ministerio de Salud también ha advertido un faltante cercano a $13 billones para 2027, principalmente para atención e inversión.

Además, al cierre del primer semestre de 2026, la siniestralidad del sistema llegó al 108 %, es decir, por cada $100 recibidos se gastaron $108. Sectorial calcula que el déficit acumulado podría superar los $40 billones al finalizar este año.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.