Por: EL PILON SA

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El Grupo Clínica Médicos decidió suspender, desde el 17 de septiembre, la prestación de servicios de salud para afiliados de Famisanar, Coosalud, Asmet Salud y Dusakawi en sus sedes del Cesar, a excepción de las urgencias vitales. Esta determinación se enmarca dentro de la profunda crisis financiera que afronta la red hospitalaria del departamento, ocasionada por las cuantiosas deudas y los frecuentes retrasos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los prestadores. Según información citada por la Secretaría de Salud del Cesar, las EPS deben aproximadamente $380.000 millones a hospitales públicos, cifra que excluye la deuda con clínicas e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas, quienes representan más del 70 % de los prestadores en el territorio, como lo ha señalado la secretaria departamental Georgina Sánchez.

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El impacto directo recae sobre las sedes de Clínica Médicos, Clínica Valledupar, Clínica Alta Complejidad de Aguachica y Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista. Dichas instituciones ya habían advertido sobre la inminente imposibilidad de mantener sus operaciones sin pagos oportunos, actualizaciones contractuales y autorizaciones ágiles para la atención a los pacientes. En el comunicado oficial, el grupo atribuyó la decisión a varias causas: la ausencia de contratos vigentes, la falta de autorizaciones para los servicios requeridos, la no conciliación de cartera y la demora en los pagos comprometidos, que, en palabras del grupo, no se sujetan a los procesos mensuales de radicación estipulados por el Gobierno Nacional.

La situación es particularmente grave en el caso de Coosalud, donde, de acuerdo con la notificación al agente interventor Edgar Felipe Molina Correa, existe una cartera de $16.410 millones, con el 70 % de esos recursos glosados (es decir, objetados o no reconocidos), principalmente por problemas con tarifas y falta de actualización en los sistemas de la EPS. El grupo expresa que, a pesar de los intentos de concertación y acuerdos sobre tarifas, la formalización de contratos sigue pendiente, generando más objeciones, falta de autorizaciones y retrasos en los pagos. Además, la deuda incluye servicios tanto anteriores como posteriores al proceso de intervención de la EPS.

La crisis institucional ha provocado movimientos como el cese de consultas externas por parte de Empresas Sociales del Estado (ESE), con el fin de destacar la insuficiencia de recursos y el riesgo de que los usuarios pierdan el acceso a consultas, procedimientos, cirugías y medicamentos. Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Cesar insiste en convocar una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes de las EPS para definir acuerdos de pago y garantizar la sostenibilidad de la red prestadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendió servicios el Grupo Clínica Médicos a afiliados de Famisanar, Coosalud, Asmet Salud y Dusakawi?

El Grupo Clínica Médicos suspendió la atención a los afiliados de estas EPS en el Cesar por la falta de contratos vigentes, retrasos en los pagos, falta de autorización oportuna de los servicios y la imposibilidad de conciliar las deudas acumuladas, lo que ha afectado su sostenibilidad operativa y financiera, según su comunicado.

¿Qué significa cartera glosada en el contexto de las deudas de las EPS con clínicas e IPS?

El término ‘cartera glosada’ hace referencia a los montos de deuda que han sido objetados o no reconocidos por las EPS; esto ocurre, generalmente, por diferencias en tarifas, problemas contractuales o falta de información. En el caso de Coosalud, el 70 % de la deuda con el Grupo Clínica Médicos corresponde a esta categoría, lo que complica aún más el pago y la conciliación de obligaciones.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.