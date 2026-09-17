Por: EL PILON SA

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Las autoridades del Cesar han incrementado sus labores para encontrar a la responsable del asesinato de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, de 61 años, quien falleció el 14 de septiembre en Bosconia. De acuerdo con la información suministrada, el crimen ocurrió en horas de la noche, luego de que la agresora llegara como acompañante en una motocicleta. Descendió del vehículo y se acercó a Muñoz Vizcaíno bajo el pretexto de necesitar ayuda con una cadena de oro. El engaño logró que la víctima bajara la guardia y se aproximara, momento en el cual la mujer sacó un arma de fuego y la accionó a corta distancia. Debido a las graves heridas sufridas, Muñoz Vizcaíno fue trasladado a la Clínica Sinais Vitais, donde perdió la vida.

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En respuesta al homicidio, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Bosconia tomaron la determinación de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información precisa que conduzca a la identificación y posterior detención de la mujer. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, junto a altos cargos de la Policía, resaltaron el compromiso institucional destinado a recolectar recursos que permitan esclarecer los hechos y llevar a la responsable ante la justicia.

Las autoridades han aclarado que este incentivo económico está enfocado en incentivar la colaboración ciudadana. Además, han ratificado que la recepción de datos o denuncias se manejará bajo absoluta discreción para proteger a los posibles informantes, procurando así un ambiente seguro para quienes decidan aportar datos relevantes en la investigación.

De acuerdo con la Policía del Cesar, se logró un avance sustancial en el caso tras una rápida reacción dos días después del crimen, el 16 de septiembre. En los operativos ejecutados, fueron capturadas tres personas que, según las investigaciones, tendrían vínculos con el homicidio. Entre ellos figura el conductor de la motocicleta que acompañó a la agresora la noche del ataque. En estos procedimientos también se incautó la motocicleta usada durante el hecho, acción que fortalece la indagación judicial. Mientras los capturados avanzan en su proceso judicial, la fuerza pública continúa los esfuerzos en el área para localizar a la mujer y cerrar completamente el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la recompensa ofrecida por información sobre la autora del homicidio en Bosconia?

La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Bosconia han anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes aporten información fidedigna que permita identificar y capturar a la mujer responsable del asesinato de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, según confirmaron fuentes oficiales.

¿Cuáles han sido los avances de la Policía del Cesar en la investigación del caso Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno?

Según reportes de la Policía del Cesar, hasta el momento han sido capturadas tres personas relacionadas con el asesinato, incluyendo el conductor de la motocicleta involucrada en el crimen. También se incautó el automotor utilizado durante el ataque y continúan los operativos para lograr la detención de la autora material del homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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