Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto del 10 de agosto dejó huellas imborrables en la vida de quienes lo experimentaron, afectando especialmente a los centros de cuidado en la ciudad, incluyendo los hogares geriátricos. Uno de los casos más representativos es el del hogar geriátrico ‘El remanso de los sueños dorados’, que enfrentó graves daños tanto en la estructura del edificio como en la estabilidad financiera tras el sismo, según reportó Noticiero 90 Minutos.

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Actualmente, nueve adultos mayores duermen reunidos en una sala que fue adaptada como campamento luego de la emergencia. La razón de este cambio drástico es que el segundo piso del inmueble quedó inutilizable por la aparición de grietas significativas y por el riesgo persistente de una réplica sísmica, como informaron las autoridades que realizaron la inspección técnica. De acuerdo con la directora de la fundación, aunque se evaluó que la casa no presenta un riesgo inminente de colapso, fue necesario hacer ajustes urgentes para proteger a los residentes. "Tuvimos que hacer las adecuaciones en la sala, por ejemplo, colocar como tipo campamento donde los que estaban arriba se desplazaron a la sala", expresó la directora en declaraciones recogidas por 90 Minutos.

La situación en el hogar se agrava por la falta de recursos para reparar el segundo nivel o trasladar las operaciones a una nueva sede. Además, la movilidad reducida de los adultos mayores hace que cualquier evacuación en caso de un nuevo temblor sea aún más compleja, lo cual limita las opciones y aumenta la preocupación entre el personal. Millayile Borges, auxiliar de enfermería, resumió el sentir general: "Se está buscando una casa amplia, pero si es posible que sea de un primer piso, ya que se necesita con amplitud, que, si llega a suceder nuevamente un terremoto, sea fácil para nosotras evacuar con los abuelos".

El impacto del terremoto no solo fue físico. El hogar atendía originalmente a 15 adultos mayores, pero tras la emergencia, varias familias decidieron llevarse a sus familiares por seguridad, lo que disminuyó la población a nueve personas y representó un golpe significativo para las finanzas del sitio.

Pese a que el inmueble ya fue evaluado por la Cruz Roja, ingenieros y funcionarios de la alcaldía, la mayor necesidad actual sigue siendo la misma: ubicarse en un espacio más grande y seguro para poder seguir atendiendo dignamente a sus residentes. En la cotidianidad de estos hogares, la emergencia no terminó cuando pasaron los temblores; su lucha persiste día a día.

¿Qué protocolos de emergencia siguen los hogares geriátricos en caso de sismo?

En el caso concreto del hogar geriátrico ‘El remanso de los sueños dorados’, tras la aparición de grietas y daños estructurales, la decisión fue trasladar a los adultos mayores a la planta baja y adecuar una sala como campamento, con el fin de facilitar la evacuación y reducir riesgos. La Cruz Roja y autoridades locales evaluaron la seguridad de la edificación, priorizando la reubicación temporal en áreas de menor riesgo dentro del propio inmueble.

¿Cómo afecta a los hogares geriátricos la disminución de residentes tras un terremoto?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la reducción de residentes implica un fuerte golpe económico para estas instituciones. En el caso relatado, la cantidad de adultos mayores bajo cuidado disminuyó de 15 a 9, ya que varias familias prefirieron retirar a sus allegados tras la emergencia, lo que minó la estabilidad financiera del hogar y puso en riesgo su operatividad a futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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