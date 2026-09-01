La Fiscalía negó la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe para aplazar la indagatoria que está prevista para el próximo 4 de septiembre, relacionada con varios hechos ocurridos en Antioquia.

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La investigación incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

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El pedido de aplazamiento ocurre en medio de una disputa sobre quién debe llevar el expediente. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó asumir el proceso, mientras que la Fiscalía sostiene que esa corporación no tiene competencia para continuar con las pesquisas.

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La defensa de Uribe argumentó que dentro de la investigación aparece un presunto delito de concierto para delinquir agravado que habría continuado hasta 2003. Para los abogados, este elemento tendría importancia porque para ese momento Uribe ya ocupaba la Presidencia de Colombia.

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Sin embargo, la Fiscalía rechazó entregar el expediente a la Cámara. Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, sostuvo que los principales hechos investigados corresponden a 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Por esa razón, la Fiscalía considera que la Comisión de Acusación no tendría competencia sobre el caso. La diferencia entre ambas instituciones llevó el expediente a la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál de ellas puede continuar con la investigación.

El caso tendrá además un movimiento importante antes de esa fecha, teniendo en cuenta que Salvatore Mancuso fue citado por la Fiscalía para declarar el 2 de septiembre en Montería. El exjefe paramilitar deberá entregar información relacionada con las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.

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