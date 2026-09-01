Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, considerado hoy la principal fuerza de izquierda en el Congreso colombiano, enfrenta profundas divisiones internas tras su regreso a la posición de oposición, lo que ha revivido antiguas tensiones que surgieron desde la campaña presidencial. Este escenario ha llevado a que el presidente Gustavo Petro, líder natural de la colectividad, lance un llamado para buscar cohesión en medio de un ambiente marcado por disputas entre figuras clave del movimiento.

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El último episodio que evidencia estas diferencias internas ocurrió después de una votación en la Comisión de Acusaciones, donde los cinco representantes del partido respaldaron la solicitud para que la Fiscalía General de la Nación reciba uno de los expedientes contra el expresidente Álvaro Uribe, relacionado con presuntos vínculos con el paramilitarismo. Según El Espectador, esta decisión generó polémica dentro del movimiento progresista, pues algunos la interpretaron como una traición a los principios fundacionales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras como Gabriel Becerra, Heraclito Landinez y María del Mar Pizarro fueron el centro de críticas, pero la voz más contundente fue la de la senadora Carolina Corcho. La exministra de Salud encabezó la lista para las elecciones internas del pasado 8 de marzo y calificó la votación como una “afrenta” a las víctimas del conflicto armado. Corcho argumentó en sus redes sociales que los hechos señalados ocurrieron antes del periodo presidencial de Uribe (1996-1998, cuando era gobernador de Antioquia) y, por lo tanto, debía ser la Fiscalía, y no la Comisión de Acusaciones, quien investigara el caso. Según su postura, apoyar lo contrario atentaba contra los valores éticos y la defensa de los derechos humanos de campesinos y víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, estas declaraciones provocaron la réplica del senador Iván Cepeda, quien pidió respeto a su trayectoria de 14 años impulsando investigaciones sobre Uribe, alertando a Corcho sobre los límites de la ambición política y pidiéndole no alinearse con ataques provenientes de la extrema derecha. Esta confrontación pública evidenció que las diferencias van más allá de un simple desacuerdo coyuntural y han quedado a la vista en otros escenarios, como la reciente elección de magistrados al Consejo Nacional Electoral. Allí tampoco se alcanzó consenso para el respaldo de los nombres propuestos, lo que revela que el Pacto Histórico lucha por encontrar unidad en un momento decisivo para su papel en la política colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la votación del Pacto Histórico sobre el caso Álvaro Uribe causó divisiones internas?

La votación en la Comisión de Acusaciones, donde miembros del Pacto Histórico apoyaron solicitar a la Fiscalía los expedientes contra Álvaro Uribe, fue considerada por algunos sectores como una concesión a la impunidad, suponiendo una traición a los valores del partido. Carolina Corcho y otros líderes argumentaron que eso vulneraba la defensa de las víctimas, mientras figuras como Iván Cepeda defendieron la necesidad de mantener el proceso bajo cauces legales. Estas posiciones hicieron que las diferencias éticas y estratégicas dentro de la bancada quedaran expuestas.

¿Qué papel juega la Comisión de Acusaciones en las investigaciones contra expresidentes en Colombia?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la instancia del Congreso que investiga los actos de los expresidentes durante su mandato. En el caso de Álvaro Uribe, la discusión giró en torno a hechos que ocurrieron antes de su presidencia, por lo que, según allegados como Carolina Corcho, la investigación debía corresponder a la Fiscalía General de la Nación. El debate sobre la competencia de estos órganos fue clave en el más reciente conflicto interno del Pacto Histórico.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.