Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, el técnico no seguirá en el club, por lo que los jugadores tendrán un entrenador interino en el partido frente a Santa Fe este miércoles, 2 de septiembre.

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🚨ATENCIÓN🚨 No sigue Fabián Bustos en Millonarios — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) September 1, 2026

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En principio lo que se conoce es que luego del empate frente a Internacional de Bogotá, el técnico habría presentado su carta de renuncia, sin conocer hasta ahora los detalles completos de por qué habría tomado dicha decisión.

Cabe recordar que Bustos aterrizó en Bogotá en el primer semestre luego de la salida de Hernán Torres, dirigiendo 32 partidos, en los cuales sumó 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas.

Entre sus triunfos más importantes aparece la victoria sobre Nacional en Copa Sudamericana, pero igual luego cayó en primera ronda del torneo internacional y no accedió a las finales del fútbol profesional colombiano.

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