Liga BetPlay
El máximo accionista del conjunto escarlata se mostró inconforme con la actuación de la terna arbitral en el partido contra Junior en Barranquilla.
La reacción de muchos de los usuarios en redes sociales frente a la divulgación no solo fue negativa, sino que pronto acudieron a varios memes.
Para este año, Adidas cambiaría su estrategia de sacar la segunda camiseta a mitad de año y por eso ya ronda por las redes sociales un curioso diseño.
Casi 24 horas después de que Flabio Torres fuera relegado del cargo de entrenador del Boyacá Chicó, su colega Hubert Bodhert dejó de ser el DT de Alianza.
Se trata de Flabio Torres, quien no pudo enderezar el camino del Boyacá Chicó y lo dejó complicado en la tabla. Actualmente, ocupan la casilla 17.
El equipo vallecaucano respiró venciendo a uno de los favoritos en condición de local, lo cual también le compró tiempo al técnico samario.
Deportivo Cali sorprendió a Nacional y Millonarios sufrió por Falcao: así quedó la tabla tras la jornada.
El lateral salió de Boca Juniors luego de varios años y firmó por el conjunto 'Poderoso', por el que pasó iniciando su carrera.
El momento del conjunto vallecaucano no es el mejor y luego de perder con Internacional de Bogotá se prendieron las alarmas en las directivas.
Celebrar un gol despojándose de la prenda oficial no es solo una cuestión de tarjeta amarilla; el bolsillo de los clubes sufre un golpe drástico.
El lateral izquierdo regresa al conjunto 'Poderoso', luego de que su vínculo con Boca Juniors expirara el 31 de diciembre de 2025. Vea cómo lo anunciaron.
El ídolo de Independiente Santa Fe estuvo hospitalizado por cuenta de un grave problema de salud, pero ya fue dado de alta y regresó a su casa.
El Deportivo Pereira apuesta por una defensa inédita y encara críticas tras caer ante Jaguares: ¿reacción o crisis?
Javier Hernández Bonnet dio la información en su programa de Blu Radio y aseguró que la decisión la tomó un juez laboral por un incumplimiento.
La hinchada del Deportivo Cali respondió de gran manera, pero su equipo no pudo pasar del empate sin goles frente al 'Embajador'.
El equipo barranquillero goleó al Boyacá Chicó y cada vez mejora más su nivel en el terreno de juego, consolidando la idea que lo sacó campeón.
Luego de varios años de ese encuentro, el exjugador confesó que se aprovechó del deseo de los hinchas para hacerse un buen dinero.
Once Caldas y Reebok advierten sobre venta de camisetas piratas; anuncian acciones legales y campaña oficial.
Cada fin de semana son protagonistas para bien o para mal, pero sin duda es una profesión en la que no es fácil surgir.
La flamante contratación de Millonarios para este semestre entró desde el banco en la reanudación del juego; tuvo la más clara del partido, pero no pudo marcar.
Las condiciones climáticas adversas en Bogotá han pausado el encuentro entre capitalinos y paisas. El encuentro va en un 0-0 parcial.
Pese a que en Colombia las personas creen que no hay nivel y que las canchas no son las mejores, desde afuera aseguran que está entre las 10 mejores de todas.
El equipo bogotano se movió rápido para contratar a un técnico extranjero y con mucha experiencia que ayude a conseguir los objetivos en poco tiempo.
La Liga BetPlay inicia con un récord de entrenadores jóvenes: ¿cambio de era en el fútbol colombiano?
Águilas Doradas logró su primer triunfo en el Cincuentenario con un gol agónico en el 90+6.
Arturo Reyes renueva al Pereira con una apuesta juvenil inesperada, pese a limitaciones y sin refuerzos.
El equipo 'Embajador' dio a conocer la noticia sobre la medianoche luego de la derrota con el Deportivo Pasto, que mantiene al equipo último en la tabla.
El entrenador tolimense solo dirigió tres partidos de liga, los cuales terminaron en derrota para el conjunto capitalino. Hay tres extranjeros en carpeta.
El club confirmó pasada la medianoche que Hernán Torres no continuará como entrenador, horas después de la derrota 1-2 en La Libertad.
Cristian 'Chicho' Arango está a un paso de regresar a Nacional, marcando un récord en la Liga Betplay.
Más allá del empate 2-2 entre 'Motilones' y 'Leopardos', en las tribunas del estadio General Santander y en las afueras del recintos hubo hechos lamentables.
Se apretó la lucha por la clasificación a la final de la Liga BetPlay con la paridad a un gol entre los equipos que, hasta ahora, tienen más posibilidades.
El delantero colombiano tenía cuatro fechas de sanción por sus declaraciones contra Santa Fe, pero el equipo apeló esa decisión.
Mauro Manotas regresa a Colombia tras 10 años y dos graves lesiones: ¿será la clave para el ascenso?
El entrenador del conjunto 'Embajador' está en la cuerda floja y ya hay algunas opciones para reemplazarlo lo más pronto posible.
Herrera destaca el rol crucial de la hinchada y revela autocrítica tras el empate de Once Caldas en casa.
Este domingo, Deportivo Pasto y Junior salieron triunfadores mientras que Once Caldas y Santa Fe empataron, en la segunda jornada del fútbol colombiano.
En el estadio El Campín, Millonarios cayó de nuevo en la Liga BetPlay I-2026 y sigue sin ganar. Junior, de la mano de Teófilo Gutiérrez, sumó sus primeros tres puntos.
El equipo capitalino tiene un duro reto contra el campeón vigente del fútbol colombiano, en un duelo de poderosos con notable necesidad de triunfo.
