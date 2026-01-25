Así como Bogotá tuvo un caos vial en la Autopista Norte, el clima jugó un papel determinante este domingo 25 de enero de 2026 por la manera en la que cayó sobre el escenario de fútbol en la ciudad.
Lo cierto es que las imágenes mostraron un impactante panorama de la manera en la que la lluvia inundó el estadio Nemesio Camacho El Campín para el partido entre Millonarios y Junior por la segunda fecha de la Liga Betplay.
Este es el video en el que es posible observar la manera en la que el agua metió miedo de cara a uno de los enfrentamientos más esperados en el torneo profesional colombiano.
"Millonarios, cumplamos la cita; que es la nuestra una cita de honor: Millonarios, el tiempo corona solo aquel que en la cancha es mejor."
⏱️ La cita es a las 6:10 PM para el partido contra Junior FC por la fecha 2 de la Liga Betplay 2026-1.
¡Millonarios es su hinchada! pic.twitter.com/by08P5bT1k
— ÓSCAR PINEDA GARCÍA (@BARRABUFALO_MFC) January 25, 2026
De hecho, eso provocó las reacciones de los usuarios que hicieron seguimiento desde el interior del lugar, para exponerlo y soltar algunas pullas sobre la manera en la que lució horas antes del juego de Millonarios vs. Junior.
“Este es el panorama en estos momentos en el estadio El Campín donde en pocas horas jugará Junior vs Millonarios. ¿Charquin?”, escribió una usuaria que replicó imágenes del escenario.
Lo cierto es que a pesar de la situación, se logró que la cancha estuviera en condiciones para el comienzo del trascendental partido entre ambos poderosos equipos en la Liga Betplay. Eso sí, las imágenes no pasaron desapercibidas.
Imágenes del estadio El Campín por lluvias previo a Millonarios vs. Junior
🏟️Este es el panorama en estos momentos en el estadio el Campin donde en pocas horas jugará Junior Club SA vs millonarios. ¿Charquin? #VamosJunior pic.twitter.com/TBuNwE1v1R
— Vale Márquez (@ValerieInLove) January 25, 2026
Así se encuentra la cancha del Campin con el aguacero que sigue cayendo en Bogotá pic.twitter.com/GNC8C7OUuh
— Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) January 25, 2026
Estas fueron algunas de las publicaciones en las que se encendieron las alertas, a pesar de que no hubo finalmente mayores percances para impedir el arranque del partido.
