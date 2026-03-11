La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz continúa causando inquietud y múltiples interrogantes entre sus familiares y la opinión pública.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de las investigaciones que se adelantan para esclarecer lo ocurrido, la Armada Nacional entregó recientemente un balance oficial sobre las búsquedas hechas en el mar frente al antiguo Café del Mar, en la ciudad de Cartagena.

(Vea también: Caso de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, da inesperado giro por decisión familiar)

El pronunciamiento de la institución se produjo luego de que se conociera que un grupo especializado de buzos había llevado a cabo varias inspecciones subacuáticas en esta zona del litoral.

Lee También

Dichas diligencias se hicieron como parte de los procedimientos solicitados por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso investigativo que intenta establecer el paradero de la joven.

De acuerdo con la información confirmada por la Armada y divulgada inicialmente por el diario El Universal, el más reciente operativo en el mar se desarrolló el pasado 27 de febrero.

Ese día, personal de la Estación de Guardacostas de Cartagena desplegó un equipo de buzos para examinar el área marítima cercana al antiguo Café del Mar, uno de los puntos que había sido señalado para hacer verificaciones adicionales.

Las labores de inspección se concentraron especialmente en el sector conocido como los espolones, una franja del litoral caracterizada por formaciones rocosas que sobresalen del agua y que suelen ser visitadas tanto por residentes como por turistas que recorren esa parte de la ciudad amurallada.

Debido a las particularidades del terreno y la dinámica de las corrientes marinas en ese lugar, los investigadores consideraron necesario revisar cuidadosamente el área para descartar cualquier indicio relacionado con la desaparición.

Según explicó la institución naval, durante la jornada se efectuaron dos inmersiones en distintos puntos del sector. Los buzos especializados recorrieron el fondo marino e hicieron una inspección detallada de la zona con el objetivo de identificar posibles evidencias que pudieran aportar información relevante para el caso.

Sin embargo, luego de completar las exploraciones subacuáticas programadas, la Armada Nacional informó que las búsquedas no arrojaron resultados positivos. Es decir, durante las revisiones hechas en el mar no se hallaron elementos que permitieran avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de la joven.

La entidad también indicó que, por el momento, no está previsto hacer una nueva inspección en ese mismo sector específico del litoral. Con ello se da por concluida la diligencia que había sido solicitada por la Fiscalía dentro de los protocolos de investigación que continúan abiertos.

Madre de Tatiana Hernández se volvió a pronunciar sobre el caso de su hija

En medio de estas novedades, Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, se pronunció sobre lo ocurrido en declaraciones entregadas al diario El Universal. La mujer explicó que inicialmente no tenía conocimiento de que se hubieran hecho estas búsquedas en el mar, lo que generó sorpresa dentro de la familia.

Posteriormente, según relató, las autoridades le informaron que el procedimiento había sido solicitado por la Fiscalía como parte de una fase del proceso investigativo que aún no se había cerrado.

De acuerdo con su testimonio, fue el capitán encargado del operativo de Guardacostas quien confirmó los detalles de las labores practicadas en el sector.

La madre de la joven también manifestó que la noticia causó impacto entre sus allegados, especialmente porque estas inspecciones se efectuaron aproximadamente diez meses después de la desaparición de Tatiana. Para la familia, el hecho de que se sigan realizando diligencias representa una señal de que las autoridades continúan revisando diferentes hipótesis dentro del caso.

El oficial a cargo explicó que las tareas desarrolladas el 27 de febrero correspondieron a las últimas contempladas dentro de la solicitud específica presentada por la Fiscalía para inspeccionar esa zona del mar frente al antiguo Café del Mar.

Entretanto, las investigaciones sobre la desaparición de Tatiana Hernández siguen abiertas y continúan siendo materia de seguimiento por parte de las autoridades competentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.