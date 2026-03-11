La alarma por la extraña desaparición de Christopher Waid Parada Bernal, joven de 14 años cuyo rastro estuvo fuera del radar por casi un día, se acabó gracias a una búsqueda implacable.

Carlos Parada le confirmó a Pulzo en la tarde del miércoles 11 de marzo de 2026 que recibió información de que su hijo fue encontrado en el Portal de las Américas, luego de un seguimiento que dio frutos apoyado por los datos de la ciudadanía.

Este había sido el último momento en el que el joven fue visto en las cámaras de seguridad de la zona, cuando salió de su casa en el suroccidente de la capital colombiano, en un video replicado a este medio.

Eso sucedió a las 6:20 de la tarde del 10 de marzo en el barrio Brasilia de Bosa Chicala, cuando el adolescente abandonó su hogar con una chaqueta negra, camisa blanca, sudadera gris y sandalias.

El último video de Christopher Parada mostró la manera en la que estaba, pero la familia quedó sorprendida por la escena con la que se encontró en la habitación del joven, lo que motivó la alerta.

El progenitor indicó que, luego del reporte en Pulzo para alertar la búsqueda del menor de edad, empezó a recibir nuevas revelaciones que le sirvieron para tener un respiro en medio del temor latente.

Una mujer le indicó a Carlos Parada que observó sobre las 9 de la mañana al desaparecido en la calle 57R Sur con 63, en el conjunto Portal de Madelena, en una condición que dejó en evidencia las dificultades del episodio.

“Se veía como desorientado, como drogado. Algo le pasaba y eso fue lo que a mí me llamó la curiosidad”, aseguró la persona en audio que la familia de Christopher compartió con Pulzo.

El padre explicó que tomó esa información como certera debido a que la mujer ofreció un detalle que no había sido divulgado antes, a pesar de que previamente habían recibido llamadas con intentos de extorsión y demás.

Ese aviso se convirtió en una voz de aliento para acelerar la búsqueda del menor de edad, una que después de más de 20 horas tuvo el resultado esperado para los padres.

“Una usuaria en Transmilenio iba y lo vio sentado en el piso y pues me mandó la foto. Le pedí el favor de que no lo dejara ir y ya en el portal de Las Américas la seguridad lo tomó y se dio la alerta a los familiares más cercanos a la zona para que fueran rápido”, relató Carlos Parada.

El papá de Christopher afirmó que ahora esperan llevar a su hijo a revisiones médicas para establecer su estado luego de una misteriosa desaparición, que afortunadamente tuvo un final lejos de la tragedia en Bogotá.

Cabe recordar que se dio reporte a la Policía y Fiscalía sobre este caso, lo que fue determinante para evitar que pasara a mayores en medio del mencionado desconcierto del menor de edad.

¿Qué hacer cuando hay un desaparecido en Bogotá?

La desaparición en Bogotá de un ser querido requiere una respuesta inmediata y coordinada. Es fundamental aclarar que no existe una norma que obligue a esperar 72 horas para reportar; por el contrario, las primeras horas son determinantes para la efectividad de las labores de inteligencia y rastreo.

Para activar la búsqueda oficial de manera correcta, siga estas recomendaciones:

Reporte a la Línea 123: informe de inmediato a la Policía Metropolitana. Esto permite el rastreo por cámaras de vigilancia y alerta a las patrullas del sector sobre la última ubicación conocida.

informe de inmediato a la Policía Metropolitana. Esto permite el rastreo por cámaras de vigilancia y alerta a las patrullas del sector sobre la última ubicación conocida. Activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU): acudir a cualquier sede de la Fiscalía o URI. Este procedimiento legal exige que todas las autoridades estatales inicien la búsqueda sin dilaciones burocráticas.

acudir a cualquier sede de la Fiscalía o URI. Este procedimiento legal exige que todas las autoridades estatales inicien la búsqueda sin dilaciones burocráticas. Consulta en Medicina Legal: acceder al SIRDEC para verificar si la persona ha ingresado a algún hospital o morgue bajo la categoría de no identificado.

acceder al SIRDEC para verificar si la persona ha ingresado a algún hospital o morgue bajo la categoría de no identificado. Suministro de datos precisos: entregar fotografías actuales, detalles sobre prendas de vestir, señas particulares como tatuajes y antecedentes de salud o posibles amenazas.

entregar fotografías actuales, detalles sobre prendas de vestir, señas particulares como tatuajes y antecedentes de salud o posibles amenazas. Apoyo en Personería y Defensoría: si se sospecha que la desaparición involucra a agentes del Estado o grupos armados, estas entidades brindan acompañamiento jurídico y protección de derechos.

Mantener la calma y centralizar la información con un solo contacto familiar ayudará a evitar que la búsqueda sea entorpecida por información falsa en redes sociales.

