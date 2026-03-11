La Policía Nacional de Colombia capturó en el norte de Bogotá a Juan Carlos Naranjo Becerra, conocido con el alias de ‘El Ilusionista’, señalado de desfalcar a decenas de ciudadanos por más de 500 millones de pesos mediante la modalidad del ‘cambiazo’.

El procedimiento se logró tras una investigación de tres meses adelantada por el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Así operaba el falso taxista

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Ilusionista’ utilizaba la fachada de conductor de taxi para cometer los delitos, principalmente durante la noche.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas que salían de discotecas y establecimientos nocturnos, a quienes el hombre perfilaba previamente. Cuando los pasajeros pagaban el servicio, el sospechoso les facilitaba datáfonos para hacer el pago electrónico.

En ese momento, mediante destreza manual, hacía el llamado “cambiazo”, cambiando las tarjetas débito o crédito de los usuarios después de obtener sus claves personales de forma fraudulenta.

Posteriormente, con las tarjetas en su poder, adelantar transacciones no autorizadas, afectando el patrimonio de múltiples ciudadanos. Solo en 2025, las autoridades le atribuyen al menos 62 fraudes informáticos.

Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, durante el operativo se hicieron tres diligencias de allanamiento y registro en inmuebles y un vehículo.

En los procedimientos fueron incautados varios elementos que servirán como material probatorio:

34 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias.

2 datáfonos presuntamente utilizados para los cobros fraudulentos.

3 teléfonos celulares.

1 tarjeta de control de taxi y una cédula de ciudadanía presuntamente falsa.

726.000 pesos en efectivo.

Taxista fue enviado a prisión

Tras su captura, Juan Carlos Naranjo Becerra fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó los allanamientos, las incautaciones y el procedimiento de captura.

La Fiscalía le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes y violación de datos personales.

Posteriormente, el juez determinó medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel Cárcel La Picota, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

