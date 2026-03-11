Una trabajadora en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, se convirtió en la protagonista de un video que se ha vuelto viral en redes sociales, tras frustrar un atraco a mano armada con una reacción que muchos han calificado de temeraria.

Según los reportes del caso, el delincuente ingresó al establecimiento comercial fingiendo ser un cliente. Tras hacer una consulta técnica sobre un producto, esperó a que la mujer se acercara a la zona de la caja registradora para desenfundar un arma de fuego e intentar intimidarla.

Sin embargo, lejos de ceder ante la amenaza, la empleada reaccionó de manera inmediata y confrontó al sujeto a golpes. En las imágenes difundidas por la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’, se observa cómo la mujer logra sacar al hombre del local a punta de empujones y manotazos, forzándolo a huir del sitio sin cumplir su objetivo.

#BOGOTÁ. Valiente mujer enfrente y ahuyentó a individuo que con arma de fuego intento atracarla en la droguería donde trabaja. Según informan; este hecho se presentó en la loc/Bosa y el sujeto ya esta identificado por la Policía, debido a que le gusta robajar en el sector con la… pic.twitter.com/y6YFXKaS3g — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 11, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por el portal mencionado, las autoridades ya tendrían indicios sobre la identidad del asaltante. Al parecer, el individuo ha sido señalado por la comunidad de cometer otros hurtos en el sector bajo esta misma modalidad, utilizando armas de fuego para amedrentar a comerciantes de la zona.

El video ha causado un intenso debate entre los usuarios de Internet. Mientras algunos exaltan la valentía de la trabajadora, otros advierten sobre el peligro de este tipo de reacciones ante delincuentes armados.

Entre los comentarios destacados en la publicación original se encuentran: “Afortunadamente o la pistola no tenía balas o no era verdadera. Se quedó con las ganas la rata”, “qué valiente. Tristemente, la localidad de Bosa ha sido entregada al hampa por parte del alcalde Galán” y “valiente, sí, pero arriesgadísima actuación“.

Hasta el momento, no se reportan capturas oficiales relacionadas con este incidente específico, aunque el material de seguridad ya está en manos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

