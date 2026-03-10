Lo que parecía una tragedia vial en las inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá ha dado un giro criminal y aterrador. Este martes 10 de marzo de 2026, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre que, el pasado 12 de diciembre de 2025, fue hallado “inconsciente” dentro de un Volkswagen gris junto a los cuerpos sin vida de su expareja y su hijo de apenas 10 meses.

Aquel viernes de diciembre, las unidades de emergencia reportaron el hallazgo hacia las 3:00 a. m. en la calle 63. En su momento, la escena sugería que la mujer, de unos 35 años, había sufrido un paro cardíaco mientras conducía, provocando un leve choque. El hombre fue trasladado a la Clínica Colombia como “sobreviviente” del supuesto accidente, pero los peritos de Medicina Legal empezaron a encontrar fisuras en esa historia.

Tras casi tres meses de investigaciones, el dictamen forense fue demoledor: la mujer no murió por causas naturales. El informe reveló una herida mortal en el cuello causada con un arma cortopunzante. Por su parte, el bebé de 10 meses presentaba lesiones compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, ocurrida antes del supuesto siniestro vial.

La Fiscalía General de la Nación presentó una reconstrucción de los hechos que dejó frío al juzgado. Según el ente acusador, el hombre habría recogido a la mujer en el vehículo. Al parecer, el menor ya había fallecido previamente producto de los maltratos (la agitación violenta), lo que desató una fuerte discusión dentro del automotor cuando la madre se percató de la situación.

Ante los reclamos de la mujer, el sujeto presuntamente la atacó con un cuchillo hasta quitarle la vida. Posteriormente, en un frío cálculo para evadir la justicia, el sospechoso habría alterado la escena, acomodando los cuerpos y fingiendo un accidente de tránsito para que las autoridades creyeran que todo había sido una fatalidad del destino.

Con estas pruebas sobre la mesa, el hombre fue capturado y procesado por los delitos de feminicidio agravado y homicidio. A pesar de que inicialmente se mostró como una víctima del siniestro, los peritajes técnicos demostraron que el vehículo no presentaba afectaciones mecánicas que justificaran la muerte de los ocupantes.

El procesado permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra. Este caso, que conmocionó a la localidad de Engativá y a toda Bogotá a finales del año pasado, se encamina ahora a una condena ejemplar por lo que la Fiscalía califica como un acto de sevicia pura contra su propia familia.

