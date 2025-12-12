Bogotá amaneció este viernes 12 de diciembre con la noticia de dos extrañas muertes de una mujer y un bebé en medio de un leve accidente de tránsito de un carro particular, en inmediaciones al Jardín Botánico, sobre la calle 63. Lo que se sabe es que el vehículo quedo en medio del separador, con una de sus llantas dañada y algunas afectaciones, como informó Noticias Caracol.

Lo extraño del caso es que, para las autoridades, el accidente no reviste tanta gravedad como para que ocasionara la muerte de la mujer y el bebé. La primera versión entregada por el periodista Edward Porras es que la que iba manejando sufrió un problema cardiaco y falleció, eso ocasionó que el vehículo chocara y el pequeño cayera, lo que produjo también su deceso.

Además, se supo que encontraron al copiloto en el carro, un hombre quien estaba inconsciente y fue trasladado a un centro médico cercano. Por el momento, este suceso deja muchos interrogantes a las autoridades e intentan determinar qué fue lo que sucedió.

En la mañana de este viernes la calle 63 se encuentra cerrada mientras se hace el levantamiento de los cuerpos y se retira al vehículo involucrado en el accidente. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

#Bogotá | Esto es lo que se conoce de la mujer y el menor hallados sin vida dentro de un vehículo en el barrio Bosque Popular. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/25SGuhdQKy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 12, 2025

