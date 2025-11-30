El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte cuestionamiento ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Donald Trump ordenara el cierre del espacio aéreo sobre territorio venezolano. El mandatario colombiano afirmó que una decisión de esa naturaleza rompe los límites del derecho internacional.

Petro pidió claridad sobre el fundamento jurídico que permitiría a un jefe de Estado imponer restricciones aéreas a otro país soberano. En sus palabras, la medida abre un precedente grave para la región y para el sistema multilateral.

Qué dijo Petro sobre lo que está pasando en Venezuela

El mandatario fue enfático al advertir que este tipo de acciones pone en duda la vigencia de los organismos encargados de regular la aviación civil internacional:

“Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación? Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI está fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional”.

Petro aseguró que habla como presidente de la CELAC y de la República de Colombia, subrayando que la tensión actual obliga a revisar el rol de los organismos internacionales ante decisiones unilaterales de alto impacto.

El pronunciamiento marca la postura más directa del Gobierno colombiano frente al conflicto, en un momento en el que el control del espacio aéreo se convierte en el punto más sensible de la disputa entre Washington y Caracas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

