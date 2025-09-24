No cabe duda de que entre los perros y sus dueños existe una conexión especial en la que ambos se benefician de la compañía mutua. En ese vínculo se mezclan factores biológicos, emocionales y sociales que lo hacen cada vez más fuerte.

(Vea también: Alerta por peligrosa bacteria en comida para mascotas: afecta a humanos y lotes fueron retirados)

Cuando un perro y su dueño se miran, se acarician o comparten tiempo, ambos liberan oxitocina, conocida como la hormona del apego. Es la misma que se activa en la relación entre madre e hijo o en los vínculos de pareja, lo que provoca una sensación de confianza y bienestar compartido.

De acuerdo con La Nación de Argentina, una investigación de la Universidad de York, en Reino Unido, reveló que los perros reaccionan de forma distinta al escuchar una voz normal frente a una voz estilo bebé. Los especialistas llamaron a este tipo de comunicación dog-directed speech y hallaron que es aún más eficaz cuando se incluyen palabras clave que los animales reconocen.

Lee También

Otros estudios neurológicos citados por el medio reforzaron la idea de que esta práctica tiene efectos concretos en los perros. Mediante resonancias magnéticas, investigadores comprobaron que el cerebro canino se activa con mayor intensidad ante voces cálidas y agudas, sobre todo femeninas. Áreas relacionadas con la emoción y la atención mostraron más actividad, lo que sugiere que este registro vocal funciona como un verdadero puente entre humanos y animales.

Otro aspecto relevante es la conexión hormonal. Según científicos de la Universidad de Azabu, en Japón, durante las interacciones afectivas entre perros y personas como miradas sostenidas, palabras suaves y caricias, aumenta la producción de oxitocina tanto en el animal como en su dueño.

Los dueños y sus perros liberan oxitocina cuando comparten juntos / Getty Images

Los datos citados por La Nación de Argentina indican que esos efectos se pueden medir de forma objetiva: al analizar la saliva de los perros después de un momento de juego o charla cariñosa, se encontraron niveles más altos de oxitocina. El beneficio es recíproco: los perros muestran más calma y seguridad, mientras que los humanos experimentan mayor bienestar y reducción del estrés.

No obstante, también se advierte que este tono no es apropiado en todas las circunstancias. Si un perro está en peligro o debe obedecer una orden clave, lo recomendable es usar una voz firme y grave. Un estudio publicado en PLOS Biology en 2023 demostró que los perros comprenden mejor las instrucciones con un ritmo lento y marcado. En esos casos, un tono agudo podría confundirlos.

Lee También

¿Qué otros ‘tips’ ayudan a que un perro sea más feliz?

Al igual que los humanos, las mascotas necesitan cuidados y actividades especiales que favorezcan un buen estado de ánimo y al mismo tiempo cuiden su salud.

Expertos señalan que seguir rutinas en momentos clave del día, como la hora de comer o de salir al baño, contribuye al bienestar emocional y a un comportamiento equilibrado.

(Lea también: ¿Permiten entrar mascotas a Éxito, Easy y más supermercados en Colombia? Experto responde)

También recomiendan ofrecerle a la mascota un espacio propio para descansar sin interrupciones, evitar ruidos molestos cuando duerme, mantener una dieta balanceada y asegurar que tenga actividad física diaria al aire libre.

* Pulzo.com se escribe con Z