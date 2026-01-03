Acompañado de varios militares y personas que estaban a favor del régimen, Diosdado Cabello apareció horas después del ataque aéreo de Estados Unidos a Venezuela para dar un mensaje de calma.

“Es un ataque contra Venezuela. Las Fuerzas Militares y las Fuerzas Policiales están prestas para cualquier situación (…) Desde este hermoso lugar llamo a la calma a nuestro pueblo“, fue lo que dijo el ministro del Interior.

Pero curiosamente, este líder del régimen de Nicolás Maduro apareció en su pecho con una bandera que ya se ha visto en Colombia. De hecho, la ha usado el presidente Gustavo Petro.

Diosdado Cabello tiene en su pecho una bandera que tiene el fondo rojo, un rombo blanco y un rectángulo negro. Es misma bandera ha sido usada por el presidente Gustavo Petro en varios eventos del país y hasta ha invitado a levantarla.

De hecho, el presidente Petro ha aparecido en eventos internacionales con esta bandera. Fue en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Qué significa la bandera que usó Diosdado Cabello y el presidente Petro

La candidata a la presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, fue una de las que señaló en redes sociales el uso de esta bandera.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió en redes sociales con una pregunta a ChatGPT. “Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas”, dijo.

Pero esta no es la primera vez que el presidente colombiano defiende el uso de esta bandera, también conocida como la bandera de “guerra a muerte”, un símbolo histórico ligado a uno de los momentos más radicales de la independencia latinoamericana.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Venezuela, este estandarte se remonta al 15 de junio de 1813, cuando Simón Bolívar firmó en Trujillo el Decreto de Guerra a Muerte. Con esa decisión, el Libertador buscó endurecer al máximo la lucha contra la corona española: todo español peninsular que no apoyara activamente la causa independentista sería ejecutado sin juicio. La medida pretendía debilitar el dominio colonial y consolidar la movilización de los pueblos criollos mediante una estrategia extrema, de carácter militar y político, que polarizó el conflicto y marcó un punto de no retorno en la guerra.

Anteriormente, el presidente Gustavo Petro ha retomado ese símbolo y lo ha vinculado a su propio discurso político. Según explicó, la bandera roja y negra tiene un significado directo: “Él mismo la llamó la ‘bandera de la guerra a muerte’. Por qué roja y por qué negra, porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad, significa esta bandera, libertad o muerte”. Para el mandatario, se trata de un emblema que expresa una decisión colectiva frente a lo que considera abusos o bloqueos del poder.

La bandera de guerra a muerte de Bolívar, significa Libertad o muerte

Petro también afirmó que el pueblo levanta esa bandera para que no los “tomen por pendejos”, y defendió su exhibición como una señal de movilización popular. Frente al Capitolio, aseguró: “esta bandera que yo antepongo contra esas rejas negras que tiene el Capitolio de Colombia, significa que hoy por hoy el pueblo de Colombia (…) dicen que llegó la hora del pueblo”.

En ese mismo tono, el presidente fue enfático en que no habrá retrocesos: “No hay paso atrás, (…) es la libertad y punto, llegó la hora de la decisión, llegó la hora de la democracia”. Así, un símbolo nacido en la guerra independentista reaparece hoy cargado de un mensaje político que apela a la confrontación, la movilización y la idea de una decisión histórica en manos del pueblo.

