El cantautor peruano Gian Marco Zignago, quien es jurado de ‘A otro nivel‘, anunció públicamente, hace varios años, que había decidido poner fin a su matrimonio con Claudia Moro, madre de sus tres hijos, Nicole, Fabián y Abril Zignago. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes creían que la relación se mantenía sólida después de tantos años juntos.

(Vea también: Cristina Hurtado, sin tapujos sobre ‘A otro nivel’ luego de ‘La casa de los famosos’: “Lo asumí”)

A lo largo de su carrera, Gian Marco se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos del ojo público, evitando exponer detalles personales en medios y redes sociales. Sin embargo, recientemente el artista ha dejado ver un nuevo capítulo en su vida sentimental, mostrando que se encuentra ilusionado nuevamente.

En 2022, el intérprete de canciones emblemáticas como ‘Te mentiría’ y ‘Parte de este juego’ confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que había iniciado una relación amorosa con Juliana Molina, una joven colombiana que lo acompaña en sus recientes publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Molina (@julimolinat)

En la fotografía compartida por el cantante, ambos aparecen muy cercanos, y Gian Marco la etiquetó simplemente con la palabra “Ella”, dejando claro que se trata de su nueva pareja.

¿Quién es Juliana Molina, esposa de Gian Marco?

Juliana Molina, de 37 años, es cantante, actriz colombiana y diseñadora colombiana. Su primer contacto con el público peruano se dio cuando participó en la segunda temporada de ‘La Voz Perú’, programa en el que interpretó la icónica canción ‘Eclipse total del amor’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GianMarco (@gianmarcooficial)

Durante su presentación, los jurados Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ voltearon sus sillas, y Molina decidió integrar el equipo del artista venezolano. Aunque no resultó ganadora del concurso, logró ganarse el cariño del público, que la bautizó como “la colombiana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Molina (@julimolinat)

A pesar de que ambos compartieron algunas fotografías juntos en redes sociales, no había indicios claros de una relación hasta que el programa ‘Amor y fuego’ mostró varias evidencias que sugerían un romance entre Gian Marco y Juliana.

Juliana también es diseñadora de su propia marca, Namibia, la cual transforma la industria de los trajes de baño con diseños que celebran a la mujer a través de técnicas artesanales e inclusivas.

Esta nueva relación representa un giro importante en la vida personal del cantautor, quien ahora se muestra más abierto a compartir su intimidad y sus emociones con sus seguidores, dejando ver que el amor puede renacer incluso después de largas historias de vida compartida.

¿Quien es la expareja de Gian Marco?

Claudia Moro, madre de sus tres hijos, fue su gran compañera durante 25 años. La noticia de su separación tomó por sorpresa a la mayoría de seguidores, ya que nunca circularon rumores que indicaran problemas entre la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GianMarco (@gianmarcooficial)

Gian Marco y Claudia se conocieron gracias a un círculo de amigos en común y rápidamente congeniaron, dando inicio a una historia de amor que culminó en matrimonio y una familia consolidada.

Aunque su relación terminó, ambos mantienen un vínculo cercano por el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo que cultivaron durante tantos años.

