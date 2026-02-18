Los momentos de tensión en plena transmisión de medios de comunicación en Colombia tuvieron un capítulo especial por las fuertes palabras del referente en uno de los espacios en cuestión.

Asi como habla roberto es básicamente lo que el @CanalRCN opina del publico y carla marcelo karen vicky a nadie le importa realmente el publico, solo les importa el sueldo y listo #RCNMiente #LaCasaDeLosFamososCol3 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/E0n6Vnqufe — sandri 🐣 (@sandri_bautista) February 18, 2026

En el formato ‘¿Qué hay pa’ dañar’?’, en su versión de ‘La casa de los famosos’ creado de manera digital por Canal RCN, Roberto Velásquez se plantó con dureza luego de la controversia en la que acabó el ‘reality’ debido a las críticas de algunos usuarios por lo sucedido en el problema entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa Torres’.

“Ojalá todos entendieran que no es una guerra, pero no creo. Ahora hay un ‘fandom’ loco por ahí escribiéndole a las marcas y, con eso, lo único que uno da por descontado es porque temen que su participante vaya a salir y como no tienen nada más para hacer entonces lo que empiezan es a jo…”, indicó en primera instancia.

El productor de ‘La casa de los famosos’, que también hace las veces de presentador, se mostró tajante porque algunas personas pullaron marcas que patrocinan a Canal RCN en ese formato de convivencia entre celebridades, por lo que lanzó una dura frase ante esas actitudes.

“La verdad, les digo, en mi caso personal me limpio el c… y me queda sucio, entonces cuando es por malicia y por dañar no tengo mucho por decir”, sentenció Velásquez.

Esta es una nueva arista después de una controversia que todavía sigue en vilo por las reacciones de los dos mencionados participantes en la tercera temporada del formato en Colombia.

¿Qué pasó entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa Torres en ‘La casa de los famosos’?

‘Juanda Caribe’ amenazó con irse de ‘La casa de los famosos’ luego de que el novio de Alexa Torres le reclamó en vivo por gestos que el hombre y la creadora de contenido interpretaron como subidos de tono y de carácter insultante.

El barranquillero, que no le replicó al visitante porque estaba inmóvil por las reglas de la dinámica de ‘Congelados’ en el formato, advirtió acciones legales si no había retractación, pero Alexa se sostuvo. El tema escaló a la decisión de Canal RCN de mostrar el video con el momento del gesto.

Lo llamativo es que el tema no pasó de una serie de opiniones de los concursantes y la invitación del ‘Jefe’ (figura rectora en ‘La casa de los famosos’) para dialogar sobre el asunto, sin que se tomara alguna medida aparte ante lo sucedido.

Las diferencias entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa siguen muy marcadas, con expresiones por parte del concursante en las que señala con dureza a la creadora de contenido cucuteña.

¿Quién es Roberto Velásquez, de ‘La casa de los famosos’?

Roberto Velásquez es un reconocido presentador, actor y creador de contenido colombiano que ha ganado gran notoriedad en este 2026 por su rol actual como productor en ‘La casa de los famosos’ de Colombia.

Con una trayectoria sólida en los medios de comunicación, se ha consolidado como la cara principal de las transmisiones del ‘reality’ de convivencia entre celebridades de Canal RCN.

En este espacio, Velásquez desempeña la labor de ‘host’ digital, encargándose de conectar a la audiencia con los detalles inéditos, las galas en vivo y el contenido sin censura que ocurre dentro de la casa más famosa del país.

Su carisma y estilo directo lo llevaron a formar una dupla dinámica en la primera temporada junto a la actriz Lina Tejeiro, con quien comparte la conducción de los segmentos previos y posteriores a las galas principales.

Antes de su vinculación con este formato internacional de RCN y Banijay, Roberto desarrolló una carrera diversa que incluye la actuación en producciones televisivas y una fuerte presencia en redes sociales, donde destaca por su capacidad para el humor y la comunicación espontánea.

Esta versatilidad le ha permitido manejar con destreza las entrevistas en tiempo real con los participantes eliminados, convirtiéndose en un puente fundamental entre los televidentes y el desarrollo de la convivencia.

