Este 18 de febrero, en Blu Radio discutían sobre las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para defender el aumento del 23 % en el salario mínimo, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

Mientras algunos panelistas rechazaban dicha convocatoria, como Héctor Riveros, Álvaro Forero señaló que una parte de la sociedad considera que las “instituciones judiciales se han puesto del lado de la oposición”.

En contravía, María Consuelo Araujo rechazó esas declaraciones: “Yo sí llamo al respeto por el Consejo de Estado. Respetemos un poquito las instituciones de Colombia”.

Además, Riveros señaló que, pese a no estar de acuerdo con la suspensión del decreto del salario mínimo, considera que expresiones como “jueces amañados y leguleyadas” no son apropiadas para referirse al Consejo de Estado y su trabajo, aún más cuando en la sustentación de dicha decisión hay razones jurídicas razonables.

Marchas en rechazo a suspensión del salario mínimo

El presidente Petro anunció que participará en las marchas convocadas para este jueves 19 de febrero en defensa del denominado “salario vital”.

El mandatario aseguró durante el más reciente consejo de ministros que estará en la Plaza de Bolívar y vinculó la movilización no solo a la discusión salarial, sino también a la defensa del voto libre.

El Gobierno insiste en que el aumento del 23,7 % representa un avance social que debe sostenerse, mientras organizaciones sindicales y sectores empresariales han mostrado sus dudas, pero pedido mantener el mismo porcentaje de incremento.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.