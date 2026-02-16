La discusión sobre el incremento del 23,7 % al salario mínimo sigue en curso y todo apunta a que el aumento se mantendría sin cambios.

La Comisión de Concertación Laboral —conformada por empresarios, trabajadores y el Gobierno como mediador— adelantó una sesión que, hasta ahora, ha servido para escuchar las posiciones de cada sector frente al ajuste ya anunciado. No se ha hablado de modificar el porcentaje, lo que refuerza la idea de que el alza seguiría firme.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló durante el encuentro que las partes coinciden en la importancia de mantener el ajuste del 23,7 % para no despertar más incertidumbre en el mercado laboral.

“La posición compartida es mantener el incremento del 23,7%, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.

Así mismo, el funcionario dio a conocer que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento.

