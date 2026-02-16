El 2026 ha comenzado con una guillotina corporativa que no perdona sectores. Lo que para muchos era el año de la recuperación, se está convirtiendo en el año del ‘reset’ estratégico. Gigantes tecnológicos, medios de comunicación y empresas de consumo masivo han iniciado recortes que ya suman cientos de miles de desempleados en solo dos meses.

La combinación es letal: estancamiento económico, automatización acelerada y una urgencia desesperada de las juntas directivas por reducir costos.

Amazon y Heineken: recortes por miles

Dos de los nombres más familiares en los hogares del mundo lideran la lista negra de este febrero:

Crisis en el periodismo: “Masacre de San Valentín”

Los medios de comunicación viven su propia tragedia. El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, despidió a más de 300 personas (el 30 % de su redacción), eliminando secciones enteras como deportes y libros. La crisis fue tan fuerte que su director ejecutivo, Will Lewis, tuvo que renunciar tras el caos interno.

Por su parte, el New York Daily News aplicó un recorte que el sindicato calificó como la “masacre de San Valentín”, dejando su mesa nacional prácticamente en los huesos.

El dato que aterra al mercado

Las cifras no mienten y recuerdan los peores momentos de la historia reciente: 108.000 despidos: Solo en enero en EE. UU., la cifra más alta para un inicio de año desde la gran recesión de 2009.

Citigroup en la mira: La banca no se salva; el gigante financiero ya alista una nueva ola de salidas para el mes de marzo.

Estructuras livianas: Las empresas están apostando por la tecnología para reemplazar cargos administrativos y operativos.

