Comprar vivienda propia sigue siendo uno de los principales objetivos financieros de los hogares colombianos y el inicio de cada año abre una oportunidad clave para avanzar en ese propósito. Antes del 14 de febrero, las empresas deben consignar las cesantías de sus trabajadores, un ahorro obligatorio que, bien administrado, puede convertirse en la base para acceder a un crédito hipotecario en 2026.

En ese contexto, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reiteró que los trabajadores tienen el derecho de elegir dónde consignar sus cesantías y destacó que trasladarlas a esta entidad puede facilitar el camino para dejar el arriendo y convertirse en propietario.

(Lea también: Advierten golpe a estratos 1, 2 y 3 por decreto para venta de viviendas VIS: precios subirían)

Aunque las cesantías fueron creadas como un mecanismo de protección ante la pérdida del empleo, la normatividad vigente permite destinarlas a la compra de vivienda nueva o usada, al mejoramiento del inmueble o incluso a la construcción en sitio propio.

Según el FNA, el traslado de cesantías a la entidad no tiene cláusulas de permanencia ni genera costos por administración o por retiro, lo que permite a los trabajadores mantener la disponibilidad de su ahorro y, al mismo tiempo, aprovecharlo como herramienta para planear la financiación de vivienda a mediano y largo plazo.

Uno de los principales atractivos del Fondo Nacional del Ahorro es su modelo, que integra el ahorro con el crédito. Cada consignación anual de cesantías no solo genera rendimientos, sino que sirve como respaldo para estructurar un crédito hipotecario, facilitando el acceso a soluciones habitacionales.

El portafolio del FNA incluye opciones como:

Compra de vivienda nueva o usada

Leasing habitacional

Compra de cartera

Mejoramiento de vivienda

Además, los afiliados pueden acceder a convenios con empresas aliadas y beneficios del programa Juntos, orientados a reducir costos y acompañar el proceso de compra.

¿Cuánto financia el FNA?

En materia de financiación, la entidad ofrece condiciones que buscan reducir una de las principales barreras de acceso: la cuota inicial. Actualmente, el FNA financia hasta el 90 % del valor del inmueble en viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), y tiene como objetivo institucional avanzar hacia una financiación del 100 %.

Las tasas de interés también varían según el nivel de ingresos. Para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, el Fondo dispone de tasas preferenciales desde UVR +0 % y UVR +4 %, una medida pensada para ampliar el acceso a vivienda social y favorecer a los hogares de menores ingresos.

Otro punto clave es que la administración de las cesantías es gratuita y el ahorro se mantiene protegido, sin pérdida de valor en el tiempo. Al no existir permanencias obligatorias, los afiliados pueden evaluar el portafolio y decidir cuándo es el mejor momento para solicitar el crédito, manteniendo flexibilidad en su planeación financiera.

(Vea también: Jóvenes y hogares de estratos 1, 2 y 3 estarían en riesgo de quedarse sin vivienda nueva)

El alcance del Fondo Nacional del Ahorro se refleja en sus números. La entidad cuenta con 2.000.137 afiliados con cesantías activas y 2.429.963 afiliados en total, si se incluye el ahorro voluntario contractual. Además, registra 176.740 créditos activos, lo que evidencia su papel en la financiación de vivienda en el país.

Para Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, detrás de cada traslado de cesantías hay una historia familiar y un proyecto de vida.

“Nuestro compromiso es acompañarlos con responsabilidad, transparencia y soluciones reales que dignifiquen su vida”, afirmó.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.