Bogotá sigue en medio del caos por cuenta de las fuertes lluvias que han azotado los últimos días. Este martes 27 de enero no fue la excepción y se reportaron graves inundaciones en distintas vías durante todo el día.

De acuerdo con las autoridades de tránsito de la ciudad, varias vías principales cerraron la tarde con alto flujo vehicular, ya que, además de ser hora en las que los ciudadanos terminan sus jornadas laborales o académicas, los aguaceros provocaron trancones.

Hubo varios encharcamientos en diversos sectores que causaron pasos lentos de vehículos e incluso cierres y desvíos preventivos. Sumado a ello, hubo cinco accidentes en medio de las lluvias en vías como la Autopista Norte, la NQS y la avenida Ciudad de Cali. Inclusive, hubo otro siniestro entre dos camiones en la salida por la calle 80, occidente de la ciudad; se ha sugerido tomar vías alternas.

#GestionDelTrafico Si estás de regreso a casa, este reporte de movilidad te interesa. Entérate de los corredores con más tráfico y las novedades que hay a esta hora. 🌧️Aunque ya no esté lloviendo en tu ruta, muchas calles de la ciudad siguen mojadas. Por lo tanto, es crucial… pic.twitter.com/QDIFnxQxHU — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 27, 2026

Aunque poco a poco se han rehabilitado algunos corredores viales, hay otros que siguen completamente estancados. Tal es el caso de la Autopista Norte entre calles 85 y 87, donde hasta las 7 de la noche la vía quedó completamente inundada. Aunque en un inicio los carros pasaban lento, las autoridades hicieron un cierre vial para destapar el corredor.

#GestionDelTrafico [04:46 p.m.] #MovilidadAhora | Agentes Civiles desvían los vehículos y gestionan el tráfico en la Calle 87 con Autopista Norte, debido a cierre vial por inundación. 🧐Recuerda que el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. ¡Conduce con precaución! https://t.co/Vr6H7QD1mc pic.twitter.com/9Cqj6VYnjX — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026

Por ahora, no se han presentado novedades en las rutas de transporte público de la ciudad como Transmilenio y SITP, aunque Transmicable volvió a tener suspensión temporal por alerta de tormenta eléctrica.

Pese a que ya bajó la tormenta, las autoridades insisten en conducir con precaución por lo que las calles están mojadas. También piden a la ciudadanía buscar refugio en caso de que hayan truenos.

