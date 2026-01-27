Los bogotanos se preparan para otra obra que, al igual que la 68, durará varios años y complicará notablemente la movilidad, la de la carrera séptima, la cual tendrá ampliación de carriles, zonas verdes y paso del Transmilenio.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Ciclovía nocturna en Bogotá ya tiene fecha y horario: así será la jornada de este diciembre)

Tal como informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en diálogo con Blu Radio, dichas obras irán desde la calle 99 hasta la 200 y estará separada en tres sectores, esperando que dure entre tres y cinco años.

Dichos sectores serán de la 99 a la 127, de la 127 a la 183 y de la 183 a la 200, pero la segunda zona puede tener más complicaciones por el tema de las redes del acueducto.

Lee También

Qué pasará con la ciclovía por la séptima

Ahora, una de las dudas de los ciudadanos es qué pasará con la ciclovía desde la 100 hasta la 116, ya que la idea es ir rompiendo de a un carril para que queden por lo menos dos siempre con vehículos circulando.

Ante esta cuestión, Galán aseguró que ya se está trabajando para buscar dónde conectarla porque por las obras no podrá continuar.

“No se puede mantener, toca moverla. De la 100 para el sur se mantiene. Estamos trabajando para conectar la de la séptima con la novena”, dijo el alcalde.

Cabe recordar que antes la ciclovía iba hasta la 116 y ahí se conectaba con la novena hacia el norte, pero ahora dicha conexión tendrá que comenzar antes precisamente por las obras.

Cabe recordar que ese cambio se daría terminando el mes de enero, ya que, tal como agregó Galán, el sector uno comenzará en febrero, el dos en marzo y el tres, en junio.

(Ver también: Cierres en la ciclovía de Bogotá por implosión en Puente Aranda este domingo y lunes festivo)

Qué pasará con el pico y placa por las obras de la séptima

Otro tema que inquieta mucho a los bogotanos es con respecto al pico y placa, puesto que siguen las obras, aunque en 2026 se espera que se entreguen varias. Con respecto a esto, Galán dijo que, al menos por ahora, se mantendrá tal y como viene funcionando, es decir, con placas pares e impares desde las 6:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche de lunes a viernes.

* Pulzo.com se escribe con Z