Juan Daniel Oviedo, formalmente aspirante a la vicepresidencia, se dedicó este jueves a responder a las dudas y reacciones que dejó su confirmación en la campaña de Paloma Valencia para llegar a la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las incógnitas alrededor de la decisión, sin duda, ha tenido que ver con sus diferencias con el director del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe. Algunos consideraban que esa relación podía ser un impedimento para que Oviedo se uniera a la campaña, teniendo en cuenta que en el pasado le había pedido a la aspirante que se desmarcara del exmandatario.

“Yo le dije (a Paloma) de frente: ‘Hermosa, yo a ti te amo. Pero esto no se trata del amor que tengamos tú y yo. Se trata de que eres candidata de un partido y tienes que decidir si tu partido se va a abrir en el espectro político o va a obedecer a lo que dicen las bases uribistas’”, dijo Oviedo en días pasados.

Oviedo enfatiza en que Uribe no será su jefe

Ahora, en una entrevista en Blu Radio, el candidato a la vicepresidencia aclaró que se trata de una coalición con el Centro Democrático. Puntualmente, al ser consultado sobre si recibirá órdenes del exmandatario, respondió con un no y lanzó algunos ‘periodicazos’ al periodista Jorge Alfredo Vargas por la pregunta.

Lee También

“Otro ‘periodicazo’, por Dios. Para nada. Él es el primero que sabe que esto es una coalición; esto no es que nosotros nos estemos adhiriendo al Centro Democrático. Aquí hay una técnica electoral y es que una consulta interpartidista como la Gran Consulta por Colombia deriva o declina en una coalición, en este caso para tener a Paloma y a Oviedo como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia”, aseguró.

“Yo creo que él sabe que esta suma entre distintos también puede ser un paso adelante en el tiempo para su partido y, sobre todo, para el país”, agregó Oviedo.

Lee También

Por su parte, Álvaro Uribe ya le dio el espaldarazo al anuncio de la adhesión de Oviedo a la campaña de Paloma Valencia. A través de su cuenta de X, el exmandatario aseguró que la decisión “honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos, no antagonismos”.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.