El panorama político en Colombia cambió drásticamente tras la jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo de 2026. Los resultados de las legislativas y, sobre todo, de La Gran Consulta por Colombia, dejaron claro que las alianzas estratégicas serán el único camino para sobrevivir a la primera vuelta presidencial. En este contexto de reacomodación de fichas, se produjo el anuncio que nadie vio venir: Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

La noticia cayó como una bomba, especialmente entre los sectores alternativos que veían en Oviedo una figura técnica e independiente. Las críticas no se hicieron esperar y el exdirector del Dane fue blanco de duros calificativos en redes sociales. Ante la presión, Oviedo aprovechó el evento de oficialización de la coalición para lanzar una pulla directa a sus detractores: “Me dicen regalada (sic)”, afirmó, refiriéndose a las acusaciones de oportunismo político que han llovido sobre él.

Para Oviedo, su llegada a la campaña del Centro Democrático no es una claudicación de sus principios, sino un ejercicio de realismo político tras los datos que arrojaron las urnas el domingo. “Este es el país en el que es muy difícil sumar en la diferencia y que no es posible hablar en la diferencia”, sentenció. Según el ahora candidato a la Vicepresidencia, esta nueva coalición —que agrupa a siete movimientos ciudadanos— es un ejemplo de que voces distintas pueden aportar a un futuro común dejando de lado los “odios del pasado”.

El exfuncionario fue enfático en que su decisión no responde a un puesto, sino a una visión de país que necesita ser “puesta sobre la mesa de forma clara y cercana a la ciudadanía”. Para Oviedo, el mensaje que enviaron los colombianos el 8 de marzo es que las estructuras tradicionales y los liderazgos técnicos deben encontrar un punto medio para evitar que el país se descarrile en los próximos cuatro años.

La Gran Consulta por Colombia dejó ganadores y heridos, y obligó a que figuras como Paloma Valencia buscaran perfiles que “oxigenaran” su imagen hacia el centro del espectro político. La senadora, una de las voces más fuertes del uribismo, apuesta con Oviedo por capturar el voto de opinión y el voto joven que el exdirector del Dane logró consolidar en sus pasadas aspiraciones.

Mientras que en las calles todavía se comenta la sorpresa de esta unión, en los cuarteles de campaña el análisis es numérico. La alianza Valencia-Oviedo busca consolidar un bloque sólido que pueda competir contra las fuerzas de izquierda y las coaliciones de centro-esperanza que también están moviendo sus fichas tras el preconteo de votos. Lo cierto es que, guste o no, la dupla ya está en marcha y promete ser el centro del debate en las próximas semanas.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.