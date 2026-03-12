Tras el impacto político de las elecciones del pasado 8 de marzo, Juan Daniel Oviedo vuelve a sonar, esta vez como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Ante su creciente relevancia, muchos ciudadanos se preguntan por el entorno personal del exdirector del Dane, especialmente por su pareja, Sebastián Reyes, quien mantiene un perfil enfocado en el activismo social y el arte.

Reyes, de 37 años (11 menos que Oviedo), es diseñador de modas de profesión. Su paso por la academia incluyó estudios en la Escuela Arturo Tejada y algunos semestres en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Sin embargo, su visión de la moda se alejó de los cánones tradicionales. Según datos de Las 2 Orillas, Reyes entró en conflicto con los modelos convencionales de formación al notar que sus intereses giraban en torno a comunidades históricamente excluidas de las pasarelas y las discusiones del sector, como mujeres trans y habitantes de calle.

Antes de volcarse por completo a sus proyectos personales, Reyes trabajó como asistente en talleres de figuras de renombre, entre ellos el diseñador Hernán Zajar. No obstante, su vocación lo llevó hacia el sector público y social.

De acuerdo con ese medio de comunicación, se desempeñó como profesor voluntario en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), donde empezó a consolidar su enfoque pedagógico a través del arte.

Desde hace una década, Sebastián Reyes lidera un proyecto social y cultural en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Se trata de Olimpolab, un espacio dedicado a trabajar con:

Trabajadoras sexuales.

Habitantes en condición de calle.

Consumidores de sustancias psicoactivas.

En este centro cultural, Reyes enseña diseño de modas y diversas expresiones artísticas, buscando dignificar a estas poblaciones mediante el oficio y la creatividad. Este rol social ha sido el pilar de su carrera, manteniéndose activo en el territorio mientras su pareja, Juan Daniel Oviedo, avanza en la arena política nacional.

¿Cómo se conocieron Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes?

La historia entre el concejal Juan Daniel Oviedo y su pareja, Sebastián Reyes, se remonta al año 2011 en el centro de Bogotá. El vínculo inició en las inmediaciones de la Universidad del Rosario, donde Oviedo se desempeñaba como docente de econometría tras regresar de sus estudios de posgrado en Francia.

Lo que comenzó como un encuentro casual en el entorno académico evolucionó rápidamente de una amistad a una relación sentimental. La sintonía entre ambos fue tal que, solo dos años después de conocerse, tomaron la decisión de mudarse juntos.

Desde entonces, la pareja ha mantenido su residencia en el centro de la capital, sector que consideran estratégico para sus actividades diarias. Actualmente, suman 11 años de convivencia en la misma zona donde se conocieron, consolidando una de las uniones más estables del entorno público capitalino.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.