La incertidumbre que mantuvo en vilo a la centroderecha colombiana llegó a su fin. En una decisión que prioriza la unidad sobre las profundas fracturas ideológicas, se confirmó que Juan Daniel Oviedo aceptó la propuesta de Paloma Valencia para ser su fórmula vicepresidencial.

Este anuncio se produce tras días de intensas negociaciones en los que el exdirector del Dane puso sobre la mesa condiciones que, para muchos, parecían irreconciliables con la doctrina del Centro Democrático.

El factor determinante para este “sí” fue el pragmatismo económico. Oviedo, respaldado por una votación histórica de 1.2 millones de ciudadanos en la Gran Consulta, entendió que su capital político no podía quedar a la deriva de cara a la primera vuelta.

Por su parte, Valencia, bajo el consejo del expresidente Álvaro Uribe, flexibilizó su postura permitiendo que Oviedo mantenga su voz propia respecto a la implementación del Acuerdo de Paz y la validez de la JEP, temas que fueron la principal manzana de la discordia.

La alianza se fundamentará en cinco pilares que ya adelantaba el exministro Mauricio Cárdenas: el fin de la “Paz Total”, el restablecimiento de la estabilidad fiscal, la defensa irrestricta del sector privado, el fortalecimiento de lazos con Israel y Estados Unidos, y un rechazo absoluto a la Asamblea Constituyente.

Con este tiquete, la dupla busca proyectar una imagen que combine la firmeza política del uribismo con la rigurosidad técnica y el enfoque de “centro” que representa Oviedo.

Esta movida también asegura la supervivencia de la Gran Consulta por Colombia como bloque opositor sólido. Para Oviedo, este paso no significa renunciar a sus convicciones, sino apostarle a un “gobierno de coalición” donde el próximo presidente no sea de un solo partido.

Con la firma de este acuerdo, la campaña de Valencia se posiciona como la principal contendiente para enfrentar a la izquierda en las urnas, esperando capturar el voto de opinión que Oviedo logró movilizar con su campaña basada en datos y evidencia.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.