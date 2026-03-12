La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la búsqueda de su fórmula vicepresidencial y señaló que le gustaría contar con un perfil similar al del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La dirigente política aseguró que valora un vicepresidente con carácter y experiencia, capaz de asumir responsabilidades dentro del Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Plantean sorpresivo vicepresidente de Paloma Valencia si Oviedo no va: “Estuvo de ministro de Petro”)

Durante una entrevista en Sin Anestesia, de La Luciérnaga, Valencia sostuvo que admira el estilo de liderazgo que Vargas Lleras mostró cuando ocupó la Vicepresidencia. En su opinión, el país necesita una figura que acompañe al presidente con independencia y capacidad de gestión, lo que representa un giro en cuanto al actual panorama, donde Francia Márquez no tiene relevancia dentro del Gobierno Petro.

La precandidata también explicó que su intención es encontrar un compañero de fórmula que complemente su perfil político. Según dijo, busca una persona que aporte habilidades distintas a las suyas y que ayude a fortalecer un eventual gobierno en áreas clave.

Lee También

¿Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

En ese contexto, Valencia mencionó al economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, quien sacó una importante votación en las elecciones del pasado 8 de marzo donde se votó la ‘Gran Consulta Por Colombia’.

Si bien hay expectativa por el posible nombramiento de Oviedo como fórmula vicepresidencial, el cual se hará este jueves 12 de marzo, la candidata se refirió a puntos álgidos de la posibilidad de que se cierre esa alianza.

“El partido a sido muy claro en términos de las defensas delas libertades civiles e individuales. Lo que pasa es que hay una controversia que tiene que ver con los sectores religiosos que son cercanos al partido nuestro”, indicó la aspirante.

De la misma manera, ella se refirió al rumor de que Oviedo estaría pensando en lanzar de nuevo su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, lo que podría provocar una posible renuncia prematura en caso de que sea vicepresidente.

“Yo lo que creo es que la figura de vicepresidente es una figura muy compleja, porque es que piense, cuando usted tiene un proyecto político, entregarlo como a alguien más, es un gesto de mucha generosidad, es un gesto de mucho compromiso, es una cosa difícil”, indicó Valencia al programa de Caracol Radio.

* Pulzo.com se escribe con Z