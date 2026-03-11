El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio tras el tenso “cara a cara” entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. A través de un video en sus redes sociales, el líder del Centro Democrático cerró filas en torno a su senadora más votada, defendiendo su coherencia frente a las críticas de quienes, como Oviedo, le exigen moderar su discurso contra la JEP para consolidar una alianza de cara a la primera vuelta.

En un tono inusualmente reflexivo, Uribe pidió a los sectores políticos y a la opinión pública que no juzguen a Valencia por la sombra que él proyecta. “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste”, afirmó el exmandatario, reconociendo que la senadora es blanco de críticas principalmente por su lealtad a las tesis del uribismo y su férrea oposición a lo pactado en Cuba.

Según Uribe, los cuestionamientos de Oviedo y otros sectores son injustos, pues Valencia no actúa por “oportunismo electoral”, sino por principios. “Paloma es de convicciones, coherente… como buena legisladora, sabe concertar y buscar opciones, pero sin abandonar lo que piensa”, sostuvo.

Sin mencionar directamente el nombre de Juan Daniel Oviedo, Uribe respondió a las “líneas rojas” que el exdirector del Dane puso sobre la mesa (como el reconocimiento del bloque de constitucionalidad del Acuerdo de Paz). El expresidente reiteró que la impunidad de La Habana es la raíz de los problemas actuales de seguridad en Colombia.

“La impunidad dio muy mal ejemplo y permitió que delitos atroces, como el secuestro o la violación de niños, no tuvieran castigo real. Además, les dio elegibilidad política a los actores armados”, fustigó Uribe. Para el líder opositor, el resultado de ese acuerdo son las 26.000 personas en armas que, según sus cifras, hoy azotan al país, sumadas a las bandas criminales que controlan el microtráfico en las ciudades.

A pesar de las marcadas diferencias ideológicas, Álvaro Uribe Vélez tendió un inesperado puente hacia las tesis de Juan Daniel Oviedo al aclarar que su oposición al Acuerdo de Paz no pretende “hacer trizas” lo ya ejecutado en términos judiciales. Al asegurar que sus críticas no buscan encarcelar a quienes ya se desmovilizaron porque “eso ya está hecho”, el exmandatario coincidió con la visión pragmática de Oviedo de no retroceder en compromisos adquiridos.

Pese a las tensiones que este discurso genera con los sectores de centro que representa Oviedo, Uribe no dio un paso atrás. Al contrario, aprovechó el video para oficializar lo que muchos ya daban por hecho: su apoyo total a la candidatura de Valencia para que llegue a la Casa de Nariño.

“Elijamos la primera mujer presidente de Colombia, a Paloma”, concluyó el exmandatario. Con este espaldarazo, la pelota vuelve al campo de Juan Daniel Oviedo, quien deberá decidir antes de este viernes 13 de marzo si acepta ser el “vice” de una candidata que cuenta con la bendición —y la defensa pública— de un Álvaro Uribe que no piensa ceder un milímetro en sus críticas a la JEP.

