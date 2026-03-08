De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría, el Pacto Histórico tendrá la mayoría de senadores para el periodo entre 2026 y 2030, con más de 4 millones de votos. En comparación con las elecciones pasadas, el partido del presidente Gustavo Petro podría llegar a superar las 25 curules.
Por su parte, el Centro Democrático se paró como la segunda fuerza y la mayor oposición al Gobierno actual. Sin embargo, todo indicaría que los votos no alcanzarían para que Álvaro Uribe regrese al Congreso de la República, según el boletín 25, con el 83.13 % de las mesas escrutadas.
El expresidente buscará su regreso al Congreso con el número 25 de la lista del Centro Democrático. Según los especialistas, el cálculo es que este partido debería llegar a los tres millones y medio de votos para que el exgobernador de Antioquia llegue a la curul, pero está lejos, pues el partido llegará con los justo a los 3 millones de votos.
¿Quiénes son los senadores del Pacto Histórico?
|1
|Carolina Corcho
|2
|Pedro Flórez
|3
|Carmen Caicedo
|4
|Wilson Arias
|5
|Laura Ahumada
|6
|Walter Rodríguez
|7
|Aida Avella
|8
|Ferney Silva
|9
|Esmeralda Hernández
|10
|Carlos Benavides
|11
|Sandra Chindoy
|12
|Alejandro Ocampo
|13
|María Londoño
|14
|Alex Flórez
|15
|Kamelia Zuluaga
|16
|Agmeth Escaf
|17
|Yaini Contreras
|18
|Kevin Gómez
|19
|Isabel Zuleta
|20
|Martín Carabali
|21
|Johana Osorio
|22
|David Racero
|23
|Deicy Omaña
|24
|Orlando de la Hoz
|25
|Mary Jurado
¿Quiénes son los senadores del Centro Democrático?
|1
|Andrés Forero
|2
|Rafael Nieto
|3
|Claudia Zúñiga
|4
|Hernán Cadavid
|5
|Julia Correa
|6
|Carlos Meisel
|7
|Christian Garcés
|8
|María Posada
|9
|Honorio Enríquez
|10
|Josué Barrera
|11
|Esteban Quintero
|12
|Enrique Cabrales
|13
|Óscar Villamizar
|14
|Juan Espinal
|15
|María Guerra
|16
|Juan Caicedo
|17
|Zandra Bernal
