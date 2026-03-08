De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría, el Pacto Histórico tendrá la mayoría de senadores para el periodo entre 2026 y 2030, con más de 4 millones de votos. En comparación con las elecciones pasadas, el partido del presidente Gustavo Petro podría llegar a superar las 25 curules.

Por su parte, el Centro Democrático se paró como la segunda fuerza y la mayor oposición al Gobierno actual. Sin embargo, todo indicaría que los votos no alcanzarían para que Álvaro Uribe regrese al Congreso de la República, según el boletín 25, con el 83.13 % de las mesas escrutadas.

El expresidente buscará su regreso al Congreso con el número 25 de la lista del Centro Democrático. Según los especialistas, el cálculo es que este partido debería llegar a los tres millones y medio de votos para que el exgobernador de Antioquia llegue a la curul, pero está lejos, pues el partido llegará con los justo a los 3 millones de votos.

¿Quiénes son los senadores del Pacto Histórico?

1 Carolina Corcho 2 Pedro Flórez 3 Carmen Caicedo 4 Wilson Arias 5 Laura Ahumada 6 Walter Rodríguez 7 Aida Avella 8 Ferney Silva 9 Esmeralda Hernández 10 Carlos Benavides 11 Sandra Chindoy 12 Alejandro Ocampo 13 María Londoño 14 Alex Flórez 15 Kamelia Zuluaga 16 Agmeth Escaf 17 Yaini Contreras 18 Kevin Gómez 19 Isabel Zuleta 20 Martín Carabali 21 Johana Osorio 22 David Racero 23 Deicy Omaña 24 Orlando de la Hoz 25 Mary Jurado

¿Quiénes son los senadores del Centro Democrático?

1 Andrés Forero 2 Rafael Nieto 3 Claudia Zúñiga 4 Hernán Cadavid 5 Julia Correa 6 Carlos Meisel 7 Christian Garcés 8 María Posada 9 Honorio Enríquez 10 Josué Barrera 11 Esteban Quintero 12 Enrique Cabrales 13 Óscar Villamizar 14 Juan Espinal 15 María Guerra 16 Juan Caicedo 17 Zandra Bernal

