De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría, el Pacto Histórico tendrá la mayoría de senadores para el periodo entre 2026 y 2030, con más de 4 millones de votos. En comparación con las elecciones pasadas, el partido del presidente Gustavo Petro podría llegar a superar las 25 curules.

Por su parte, el Centro Democrático se paró como la segunda fuerza y la mayor oposición al Gobierno actual. Sin embargo, todo indicaría que los votos no alcanzarían para que Álvaro Uribe regrese al Congreso de la República, según el boletín 25, con el 83.13 % de las mesas escrutadas.

El expresidente buscará su regreso al Congreso con el número 25 de la lista del Centro Democrático. Según los especialistas, el cálculo es que este partido debería llegar a los tres millones y medio de votos para que el exgobernador de Antioquia llegue a la curul, pero está lejos, pues el partido llegará con los justo a los 3 millones de votos.

¿Quiénes son los senadores del Pacto Histórico?

1 Carolina Corcho
2 Pedro Flórez
3 Carmen Caicedo
4 Wilson Arias
5 Laura Ahumada
6 Walter Rodríguez
7 Aida Avella
8 Ferney Silva
9 Esmeralda Hernández
10 Carlos Benavides
11 Sandra Chindoy
12 Alejandro Ocampo
13 María Londoño
14 Alex Flórez
15 Kamelia Zuluaga
16 Agmeth Escaf
17 Yaini Contreras
18 Kevin Gómez
19 Isabel Zuleta
20 Martín Carabali
21 Johana Osorio
22 David Racero
23 Deicy Omaña
24 Orlando de la Hoz
25 Mary Jurado
¿Quiénes son los senadores del Centro Democrático?

1 Andrés Forero
2 Rafael Nieto
3 Claudia Zúñiga
4 Hernán Cadavid
5 Julia Correa
6 Carlos Meisel
7 Christian Garcés
8 María Posada
9 Honorio Enríquez
10 Josué Barrera
11 Esteban Quintero
12 Enrique Cabrales
13 Óscar Villamizar
14 Juan Espinal
15 María Guerra
16 Juan Caicedo
17 Zandra Bernal
