La posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegue al Congreso no depende de un voto directo por su nombre, sino del desempeño total de su partido en las elecciones legislativas. Así lo explicó el analista político Gabriel Cifuentes en entrevista con Pulzo.

Cifuentes recordó que en el sistema electoral colombiano existen dos tipos de listas: abiertas y cerradas. “En el sistema electoral colombiano, los partidos pueden optar por una lista abierta o por una lista cerrada. La lista abierta o la lista preferencial implica que los ciudadanos puedan votar directamente por el candidato que ellos deseen y en ese sentido es un pulso entre los que más tienen votos dentro de una lista, a diferencia de las listas cerradas como la del Pacto Histórico, la del Centro Democrático donde se vota por el partido”, explicó.

En ese modelo, añadió, las curules no se asignan por votación individual sino por el orden preestablecido en la lista. “Dependiendo de la distribución de curules van entrando los congresistas, dependiendo del orden que tienen en la lista”, señaló el analista.

En el caso del Centro Democrático, Uribe ocupa el puesto 25. Esto significa que el partido tendría que obtener al menos 25 escaños en el Senado para que él pueda entrar. “En el caso del Centro Democrático, Álvaro Uribe está en la posición 25, lo cual implicaría que los votos por el partido deberían garantizarle 25 curules para que el expresidente Álvaro Uribe pudiera ser senador”, indicó Cifuentes.

Los votos que necesitaría el CD para que Álvaro Uribe fuera senador

Sin embargo, el panorama no es sencillo. El experto explicó que las proyecciones actuales plantean un reto considerable para alcanzar ese número de escaños. “Pero eso es un escenario difícil porque las proyecciones indican que de acuerdo con el censo electoral y con la participación histórica, la cifra repartidora, que es la cifra mínima que debe tener cada partido por cada curul, está en unos 175.000 votos”, detalló.

Bajo ese cálculo, el partido necesitaría una votación muy alta. “Lo cual indicaría que para que Álvaro Uribe en la posición 25 de un partido de lista cerrada, el Centro Democrático debería recibir por lo menos de tres y medio a 4 millones de votos, situación que hoy en día desafía, digamos, la estadística política”, concluyó Cifuentes en Pulzo.

