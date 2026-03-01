La baraja de candidatos para las elecciones presidenciales ya se está moviendo con fuerza, y uno de los movimientos más sorpresivos ha sido el de Xavier Vendrell Segura. A sus 54 años, el polémico estratega español, ha decidido apostar todas sus fichas por el exembajador y exsenador Roy Barreras, dejando de lado a figuras relevantes del Pacto Histórico como Iván Cepeda.

En una entrevista con ‘Los Informantes’, Vendrell no se guardó nada. Con la frialdad de quien analiza datos y no sentimientos, el catalán lanzó una sentencia que ha despertado un terremoto político en las internas del actual Gobierno: para él, Iván Cepeda carece de la fuerza necesaria para llegar a la Casa de Nariño.

¿Por qué para Xavier Vendrell Iván Cepeda no ganaría las elecciones?

Para Vendrell, la política no se trata solo de coherencia ideológica, sino de la capacidad de atraer a los sectores moderados. En ese sentido, fue tajante al afirmar que, aunque respeta la trayectoria de Iván Cepeda, no lo ve como un sucesor viable para Gustavo Petro.

“Personalmente, en mi análisis político, que puedo estar completamente equivocado, tengo la certeza absoluta de que Cepeda no tiene ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta”, aseguró Vendrell en ‘Los Informantes’.

El estratega explicó que el problema no radica en el trabajo del senador, sino en la percepción pública y la falta de un liderazgo de masas comparable al del actual mandatario. Según el catalán, el discurso y la imagen que proyecta Cepeda son demasiado rígidos para conquistar al electorado indeciso, aquel que define las elecciones en el último tramo.

“El discurso, el planteamiento que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hace que sea muy difícil que un votante de centro se vaya para ese lado. Además, no tiene el liderazgo de Petro”, sentenció.

Acá, lo que dijo Vendrell sobre Iván Cepeda (minuto 1:06):

Para Vendrell, el petrismo sin Petro necesita un puente, no un muro, y considera que Cepeda no tiene la flexibilidad necesaria para construir esa pasarela hacia el centro del espectro político.

¿Por qué Roy Barreras sería el candidato de Gustavo Petro?

La pregunta que muchos se hacen es por qué el hombre que ayudó a Petro a ganar ahora se inclina por Roy Barreras y no por un candidato “puro” de la izquierda.

Según el asesor, Roy Barreras tiene la capacidad de diálogo que la izquierda radical ha perdido. “Si Roy gana las elecciones, lo primero que hace es sentarse a hablar con los distintos dirigentes políticos, sociales, económicos a decir ‘vamos a tirar juntos’. Él difícilmente se siente con gente de la extrema derecha, pero tiene esa apertura”, explicó en el programa periodístico.

Incluso, Vendrell se atrevió a pronosticar que el propio presidente Petro terminará dándole su bendición a Barreras, entendiendo que es la única forma de darle continuidad a su legado sin arriesgarse a una derrota estrepitosa frente a la derecha. “Yo creo que él [Petro], tarde o temprano, va a apostar por Roy”, concluyó.

He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de Marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II) ; Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y… pic.twitter.com/DM6Cg1DKtS — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 1, 2026

¿Quién es Xavier Vendrell?

La relevancia de estas palabras no es menor, pues el español no es un aparecido en la política nacional. Su relación con Gustavo Petro es profunda, estrecha y, para muchos, determinante en el éxito del proyecto político que hoy gobierna a Colombia.

Vendrell fue una de las piezas maestras en la campaña presidencial de 2022. Su experiencia en la movilización ciudadana y la organización de estructuras electorales en Cataluña fue trasladada al contexto colombiano para blindar los votos del Pacto Histórico.

Fue él quien coordinó la compleja red de testigos electorales, una labor operativa que el mismo Petro ha reconocido como vital para evitar irregularidades en las urnas.

Tan estrecho es el vínculo, que Petro le otorgó la nacionalidad colombiana por adopción en un trámite que muchos calificaron de “exprés”. Desde entonces, Vendrell ha sido visto como un asesor de confianza absoluta, alguien que conoce las entrañas del Palacio de Nariño y que entiende mejor que nadie cómo piensa el jefe de Estado. Por eso, su apoyo a Roy Barreras no se ve como una traición, sino como un movimiento calculado.

