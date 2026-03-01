El chef chileno Christopher Carpentier, quien fue uno de los jurados más emblemáticos de ‘Masterchef‘ durante varios años, recientemente compartió una reflexión sobre su vida personal y profesional que dejó a muchos sorprendidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “95 % de lo que pruebas en ‘Masterchef’ es malo”: Carpentier habló de lo mal que la pasó en el ‘reality’)

En una entrevista concedida al espacio ‘Sinceramente, Cris’, Carpentier habló con sinceridad sobre cómo la cocina ha marcado su destino, tanto en aspectos positivos como negativos.

“La cocina me ha dado todo, pero también me ha quitado todo, como mi matrimonio”, expresó el chef, con una honestidad que conmueve y refleja la complejidad de su camino.

Lee También

Carpentier recordó que su incursión en el mundo de la televisión fue un proceso inesperado. En principio, su participación en ‘Masterchef‘ iba a ser temporal.

“Iba a estar dos meses en Colombia, y mi esposa en ese momento me dijo que no había problema, que solo eran dos meses, que íbamos nosotros y los niños se quedaban allá”, relató.

Sin embargo, la situación no salió como esperaban. El chef cumplió con su compromiso y se quedó más tiempo del planeado. La relación con su familia se fue distanciando y, mientras él comenzaba a hacerse un nombre en Colombia, la situación en Chile se volvía más difícil.

Al principio, Carpentier era casi un desconocido. “Era un nadie, nadie sabía quién era yo”, contó el chef.

Pero con el paso del tiempo, la gente comenzó a reconocerlo. Su participación en ‘Masterchef’ fue un trampolín, y a medida que las grabaciones continuaban, Carpentier sintió que algo había cambiado en su vida.

“Empecé a ver las cosas con otros ojos. Me quedé un mes más y comencé a hacer entrevistas, a conocer gente, a hacer redes, y vi que había una posibilidad de quedarme aquí”, comentó.

Con el tiempo, el chef se dio cuenta de que su vida en Colombia se estaba construyendo y que allí podría cumplir sus metas profesionales. Sin embargo, no fue fácil para él tomar esa decisión, ya que dejó atrás una vida en Chile, su país natal, y un restaurante que representaba mucho para él.

“Me invitaron a hacer otro programa en Chile, pero le dije a mi esposa que si me volvía, tendría que empezar de cero. Eran seis años de trabajo que se irían al traste”, explicó.

En medio de la pandemia, Carpentier vivió un giro más en su vida. Se encontró con que su vida en Colombia ya estaba consolidada y, aunque su familia estaba en Chile, no había vuelta atrás.

“Me llamaron para hacer ‘Masterchef’ Chile en Colombia, y decidí quedarme. Si volvía a Chile, tenía que empezar de cero, y eso no era lo que quería”, afirmó el chef, dejando claro que, aunque el distanciamiento con su familia fue doloroso, Colombia era el lugar donde quería estar.

“‘La cocina me ha dado todo, pero también me ha quitado todo“, repetía Carpentier, refiriéndose a la cocina y a los sacrificios que hizo en su vida personal.

Con sinceridad, el chef explicó que, luego de la ruptura de su matrimonio, no fue fácil para él, pero que hoy sigue adelante sin resentimientos. “No fue por una mujer, sigo solo. Estoy aquí porque en Colombia encontré lo que buscaba, pude cumplir mis metas”, concluyó.

Carpentier es un claro ejemplo de cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y cómo, a veces, es necesario dejar atrás todo para poder avanzar hacia nuevas metas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.