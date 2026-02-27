El actor Raúl Ocampo, reconocido por su participación en ‘Masterchef Celebrity’, ha sorprendido recientemente a sus seguidores al mostrar indicios de una nueva relación amorosa. Tras varios rumores sobre un vínculo con excompañeras del ‘reality’, se confirmaría que la novia de Ocampo es Laura Celis, una joven con más de 4.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

El año pasado, Raúl Ocampo se vio envuelto en la polémica cuando la prima de Alejandra Villafañe, quien falleció de cáncer en 2023, reveló varias situaciones del actor que provocaron malestar en la familia, relacionadas con dinero y posibles demandas, lo que provocó un debate público sobre su conducta y su relación con los allegados de Alejandra.

¿Quién es la novia de Raúl Ocampo, de ‘Masterchef’?

Laura Celis ha demostrado a través de sus publicaciones que la moda es una de sus grandes pasiones, un ámbito al que se ha dedicado profesionalmente desde hace algún tiempo.

Sus fotos reflejan estilo, creatividad y una personalidad cercana a sus seguidores, mientras comparte detalles de su día a día y de su trabajo en el mundo de la moda.

La relación entre Ocampo y Celis se ha dejado entrever en redes sociales mediante comentarios y publicaciones compartidas.

En varias ocasiones, el actor ha comentado en las publicaciones de Laura, y ella ha respondido, mostrando una química evidente entre ambos. Incluso, a través de sus historias, Laura compartió una fotografía en la que aparecía tomada de la mano de Raúl, acompañada del mensaje “Feliz cumpleaños”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Dicelis (@lauradicelis)

El pasado viernes 27 de febrero, día en que Raúl celebró su cumpleaños, la pareja volvió a dejar evidencia de su cercanía. La joven le dedicó un mensaje en sus historias junto a un corazón, mientras que el actor publicó fotos celebrando la ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Dicelis (@lauradicelis)

Aunque hasta ahora se desconoce cuánto tiempo llevan juntos, las muestras de cariño entre ambos son claras y constantes, lo que ha llamado la atención de los seguidores de Raúl, quienes celebran que el actor esté retomando su vida sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Dicelis (@lauradicelis)

¿Quién era la exnovia de Raúl Ocampo?

La relación más conocida y mediática de Raúl Ocampo fue con la actriz y modelo Alejandra Villafañe, quien lamentablemente falleció en octubre de 2023 tras una valiente batalla contra un cáncer agresivo.

Alejandra, además de ser una destacada reina de belleza, participó en producciones reconocidas como ‘La nieta elegida‘, y su relación con Ocampo se convirtió en un símbolo de amor y acompañamiento incondicional para toda Colombia.

Durante la enfermedad de Alejandra, Raúl estuvo a su lado en todo momento, apoyándola y compartiendo reflexiones sobre la vida, la pérdida y la importancia de la fortaleza emocional, mensajes que conmovieron profundamente a sus seguidores.

El actor ha dejado claro en diversas entrevistas que su participación en ‘Masterchef Celebrity’ también ha sido una manera de rendir homenaje a Alejandra, recordando las enseñanzas y la fortaleza que ella le transmitió.

Ahora, con la presencia de Laura Celis en su vida, Raúl Ocampo parece estar iniciando un nuevo capítulo emocional, manteniendo el equilibrio entre el recuerdo de su exnovia y el descubrimiento de nuevas experiencias sentimentales.

