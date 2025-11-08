La familia de la actriz Alejandra Villafañe ha expresado su indignación después de que Raúl Ocampo, quien fue pareja de la actriz y actualmente es parte de ‘Masterchef Celebrity‘, hablara sobre ella en una reciente entrevista en el videopodcast ‘Los hombres sí lloran‘ con Juan Pablo Raba.

En los clips que rápidamente se viralizaron, Raúl Ocampo habló de manera emotiva sobre la partida de Villafañe, resaltando la manera en que ella enfrentó su enfermedad y la describió como una persona admirable.

Sin embargo, lo que parecía ser un homenaje a la actriz terminó causando malestar en la familia de Alejandra, especialmente, en la prima de la actriz, Claudia Villafañe quien no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales. En su mensaje, Claudia contradijo algunas de las afirmaciones de Ocampo, diciendo:

“Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas. Ya dejala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”.

Esta declaración, que refleja la molestia de la familia, también incluyó detalles sobre una situación legal que había sido desconocida para muchos.

Una de las revelaciones más impactantes fue que Raúl Ocampo había demandado a los padres de Alejandra para reclamar la pensión de su expareja, un proceso que comenzó después de su fallecimiento. La familia también recordó otro momento delicado, cuando la prima de Alejandra, Claudia Villafañe, reveló que Ocampo le pedía el 50 % de la renta de una casa que ambos planeaban alquilar.

Según Claudia, en medio de las quimioterapias, Alejandra seguía trabajando para poder cumplir con esta obligación económica.

“Nos pareció inaudito y cruel”, expresó Claudia, refiriéndose a la angustia de la actriz, quien, con las fuerzas mínimas debido a su estado de salud, estaba preocupada por cómo resolver el pago de la renta, una responsabilidad que, según la familia, debería haber asumido Ocampo, como su pareja en ese momento.

Claudia también destacó el dolor de Alejandra al enfrentar la enfermedad y cómo su partida estuvo marcada por una sensación de desilusión hacia quien ella consideraba su compañero.

En un video difundido en sus redes sociales, Claudia Villafañe abordó otros detalles que la familia había preferido mantener en silencio, como la demanda interpuesta por Ocampo. Aunque reconoció que el actor tenía derecho legalmente a reclamar la pensión de Alejandra, Claudia expresó su desagrado por la decisión de iniciar el proceso judicial después de su muerte.

“Sí, es cierto que le correspondía por ley, pero no era necesario llegar a ese punto. Sabemos que eso estaba establecido, pero con esa acción nos demostró algo mucho más profundo sobre sus verdaderas intenciones”, dijo Claudia, dejando en claro su decepción con el comportamiento de Ocampo tras el fallecimiento de su prima.

El caso ha puesto en evidencia no solo el dolor de la familia por la pérdida de Alejandra, sino también las tensiones y conflictos que surgieron en torno a su relación con Ocampo, quien sigue siendo un personaje polémico en la historia de la actriz.

