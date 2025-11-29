Para muchos colombianos, Miami es sinónimo de calidad de vida, oportunidades y una vibrante mezcla cultural que la convierte en uno de los destinos educativos más atractivos del continente. Y aunque para muchos estudiar una carrera allí parecía algo inalcanzable, una nueva oferta académica está abriendo la puerta para hacerlo posible.

Durante la inauguración oficial de UNIMIAMI —la sede de la Universidad Internacional de Miami, ubicada en el sur de la Florida— se anunciaron 100 becas para colombianos en programas de pregrado y maestría.

Con esto, la institución busca facilitar el acceso a educación superior en Estados Unidos sin necesidad de mudarse, pues se trata de la primera universidad 100 % en línea del grupo EDUCA EDTECH con licencia oficial para operar en ese país.

Los interesados podrán postularse a programas de Negocios, Ingenierías, Marketing Digital, Idiomas y áreas relacionadas con Nuevas Tecnologías, con beneficios que alcanzan hasta el 55 % de descuento sobre el valor de la matrícula.

UNIMIAMI basa toda su formación en modalidad virtual mediante MyLXP, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite ofrecer rutas de aprendizaje flexibles y personalizadas. Según Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de Educa Edtech en Colombia, este modelo reafirma su apuesta por la innovación y por formar profesionales con impacto global.

Además, destacó que para 2025 se proyectan 87.6 millones de usuarios de educación ‘online’, un indicador que demuestra el crecimiento sostenido de este tipo de formación.

Miguel Ángel Martí, director de UNIMIAMI, agregó que la institución combina tecnología avanzada con docentes internacionales, lo que les permite “redefinir el futuro del aprendizaje” y llevar educación de nivel mundial a estudiantes en cualquier lugar del planeta.

¿Cómo aplicar a las becas?

Los colombianos que quieran acceder a estos apoyos económicos deben ingresar a www.alcaldias.becascol.co y cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con título de bachiller (para pregrado) o profesional (para maestría).

Ser profesional si se desea aplicar a un programa de posgrado.

Las becas se asignarán a medida que cada aspirante complete su proceso de matrícula.

Cada estudiante deberá asumir el porcentaje restante del valor del programa, con posibilidad de financiarlo hasta por 36 meses, dependiendo de la carrera elegida.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de noviembre y están abiertas para todos los colombianos que quieran avanzar en su formación académica con una universidad estadounidense, sin salir del país.

