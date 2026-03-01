Irán volvió a atacar este domingo bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y objetivos en Israel, mediante misiles y drones, en respuesta a los bombardeos del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei, según informaciones oficiales y reportes de prensa internacional.

(Vea también: Extracción o asesinato, dos modelos de intervención en el menú de Trump para el mundo)

Periodistas de la AFP reportaron fuertes explosiones en Manama (Baréin), Doha (Catar), Dubái y zonas de Omán, país que hasta ahora había logrado mantenerse al margen del conflicto. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos durante la ofensiva.

Los ataques del domingo se sumaron a los del sábado, cuando misiles iraníes impactaron varias ciudades de la región, dejando dos muertos en Abu Dabi y columnas de humo visibles sobre la Palm Jumeirah, uno de los íconos de Dubái.

Emiratos, Kuwait y Catar reportaron víctimas y daños

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron que, desde el sábado, los bombardeos iraníes dejaron tres personas muertas y 58 heridas. Las víctimas mortales eran ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladés. El Ministerio de Defensa indicó que detectó 165 misiles balísticos, de los cuales 152 fueron interceptados, además de dos misiles de crucero. También se identificaron 541 drones, con 506 neutralizados.

En Kuwait, una persona murió y 32 resultaron heridas, todas de nacionalidad extranjera, según el Ministerio de Salud. Además, un dron impactó el aeropuerto internacional, causando daños materiales limitados y lesiones leves a empleados de la terminal.

Por su parte, Catar reportó ocho heridos tras ataques con misiles y drones que afectaron, entre otros objetivos, la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región. Doha calificó la ofensiva como una “flagrante violación de su soberanía” y advirtió que se reserva el derecho de responder.

El canciller iraní Abás Araqchi aseguró a la cadena NBC que los ataques no iban dirigidos contra los países del Golfo, sino contra instalaciones militares de Estados Unidos.

Baréin y Omán también fueron alcanzados; el Golfo evalúa respuesta

En Baréin, el ejército informó que 45 misiles y nueve drones fueron abatidos. Cuatro personas resultaron heridas, y las autoridades evacuaron un sector de Manama donde se ubica la sede de la Quinta Flota estadounidense. La embajada de Estados Unidos confirmó daños en un hotel de la capital y advirtió que infraestructuras civiles podrían ser blanco de nuevos ataques.

Omán, que había mediado conversaciones entre Teherán y Washington, también resultó afectado. Dos drones impactaron el puerto comercial de Duqm, dejando dos trabajadores heridos, según fuentes oficiales. El canciller omaní pidió un alto el fuego inmediato y el retorno al diálogo, tras comunicarse con su homólogo iraní.

Ante la escalada, los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo anunciaron una reunión virtual para coordinar una respuesta unificada, luego del cierre de varios aeropuertos y el aumento de las alertas de seguridad en la región.

