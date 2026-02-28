El impactante video se ha hecho viral en redes sociales al mostrar el instante exacto en que lo que serían restos de un misil balístico iraní, previamente interceptado, cae en una zona residencial de Doha, capital de Catar, en medio de la fuerte escalada militar que sacude a Medio Oriente.

(Vea también: “Nunca tendrán un arma nuclear”: Trump advierte al Ayatollah luego de ataques de EE. UU. contra Irán)

En las imágenes, grabadas por un ciudadano desde la calle, se observa cómo el proyectil desciende de forma irregular desde el cielo, mientras varias personas corren en el lugar sin comprender del todo lo que ocurre. Segundos después, el objeto impacta contra el suelo y se produce una fuerte explosión, acompañada de un destello y una densa columna de humo negro, lo que desata el pánico entre los civiles que se encontraban cerca.

El video se ha difundido rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde reconocidos medios internacionales —como N12 (de Israel), El Mundo (de España) y Clarín (de Argentina)— han compartido el material con mensajes de alarma por el alcance del conflicto.

תיעוד: נפילת חלק מטיל איראני שיורט בדוחה, בירת קטאר pic.twitter.com/hdxl9YhEfl — החדשות – N12 (@N12News) February 28, 2026

Autoridades aseguran que el misil fue interceptado por defensas aéreas

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el proyectil fue detectado en pleno vuelo y neutralizado por los sistemas de defensa aérea, antes de que fragmentos del mismo terminaran cayendo en zona urbana. La acción se produjo en el marco de la represalia iraní tras los ataques registrados previamente en la región por parte de Israel y Estados Unidos.

De hecho, Clarín señaló que, luego del hecho, las autoridades activaron protocolos de seguridad y advirtieron sobre la posibilidad de nuevos ataques.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales ni heridos como consecuencia directa de la caída del misil o de sus fragmentos.

Acá, el registro hecho por El Mundo:

La herramienta de verificación de X señaló que después de analizar los fotogramas todo parece consistente con un ‘footage real’ grabado con un teléfono. Analizó los movimientos naturales de las personas, sombras coherentes, detalles ambientales realistas y un estilo tembloroso típico de videos amateurs en eventos reales.

