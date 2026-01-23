Uno de los puntos que más llama la atención de los subsidios de arrendamiento que entregan algunas cajas de compensación en Colombia es el tiempo durante el cual se puede recibir la ayuda. En varios casos, este apoyo económico puede extenderse hasta por 24 meses, un alivio clave para familias de bajos ingresos que buscan estabilidad mientras ahorran para comprar vivienda propia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Qué sube con el IPC en Colombia: expertos explican qué pasará con los arriendos y el salario mínimo)

Este auxilio está pensado como una solución temporal para cubrir total o parcialmente el canon mensual de arriendo y es financiado con los aportes que realizan los empleadores a las cajas de compensación familiar, entidades privadas encargadas de ejecutar programas de bienestar social para trabajadores afiliados y sus hogares.

En términos de dinero, los afiliados que cumplan con los requisitos pueden recibir mensualmente hasta el 60 % de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV). No obstante, las cajas aclaran que el monto aprobado nunca podrá superar el 90 % del valor del arriendo estipulado en el contrato.

Lee También

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arrendamiento?

Aunque cada caja de compensación tiene sus propias condiciones, existen requisitos comunes que se repiten entre entidades como Colsubsidio, Compensar o Cafam. Por ejemplo, los hogares interesados no deben tener ingresos familiares superiores a dos salarios mínimos para el año 2026 (3’501.810 pesos).

Además, los afiliados deben estar al día con los aportes, contar con un hogar conformado (de una o más personas) y ninguno de sus integrantes puede ser propietario ni poseedor de vivienda, lote o finca en el país, incluso si se trata de bienes recibidos por herencia, usufructo, donación o fideicomiso.

En algunos casos, como ocurre con Cafam, también se exige que el trabajador esté en proceso de pago de la cuota inicial de una vivienda de interés social, ya que el subsidio de arriendo hace parte del camino hacia la compra de casa propia.

Otro punto clave es que los solicitantes no pueden haber sido beneficiarios de un subsidio de vivienda nacional en el pasado.

¿Cómo solicitar el subsidio de arriendo?

Las cajas de compensación han simplificado el trámite y la mayoría de solicitudes se hacen de manera virtual. El proceso general incluye:

Ingresar a la plataforma digital de la caja de compensación y ubicar la opción de ‘Subsidio de arrendamiento’. Diligenciar el formulario de postulación con la información del hogar. Adjuntar documentos como el contrato de arrendamiento firmado y autenticado, documentos de identidad del grupo familiar, certificado de tradición y libertad del inmueble y soportes de ingresos. Esperar la evaluación del caso por parte de la entidad. En caso de aprobación, presentar los documentos finales de cobro para comenzar a recibir el auxilio.

(Ver también: Arriendos en Colombia dejan reveladora carta al descubierto: duro golpe para compra de vivienda)

Debido a que los requisitos pueden variar según la caja de compensación, las entidades recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones específicas antes de iniciar el trámite y así evitar contratiempos.

* Pulzo.com se escribe con Z