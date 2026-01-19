Hasta 100 colegios privados en Bogotá estarían en riesgo de cerrar durante 2026, principalmente por el impacto del aumento del salario mínimo, según advirtió Carlos Roberto Ramos, rector y delegado en la Mesa Distrital de Colegios Privados, en declaraciones entregadas a El Tiempo.

De acuerdo con Ramos, se trata en su mayoría de instituciones educativas pequeñas, con menos de 30 estudiantes matriculados, cuya sostenibilidad financiera se ha visto comprometida tras el incremento del salario mínimo mensual. El directivo explicó que las proyecciones oficiales que hablan del cierre de 36 colegios durante este año se quedarían cortas frente a la magnitud real del problema.

Ramos expuso un estudio de caso para ilustrar el impacto financiero. Se trata de un colegio de estrato 3, con 275 estudiantes y una pensión mensual de 160.000 pesos, que proyectaba un aumento del 12 % para el año académico, equivalente a diez meses. Bajo ese escenario, los ingresos mensuales alcanzarían los 44’000.000 de pesos, frente a egresos por 41’441.760 pesos, lo que dejaba un superávit cercano a los 2’558.240 pesos.

Sin embargo, con el incremento del 22,7 % en el salario mínimo —sin incluir el subsidio de transporte—, el mismo colegio pasaría de tener un resultado positivo, aunque limitado, a registrar pérdidas mensuales cercanas a los 712.000 pesos, según explicó el delegado a ese medio de comunicación.

Además del componente económico, Ramos señaló que la crisis de los colegios privados también está relacionada con factores demográficos, sociales y culturales. Entre ellos mencionó la disminución de la población escolar, las nuevas modalidades educativas y decisiones personales y familiares de los propietarios de las instituciones, elementos que, en conjunto, están acelerando el cierre de estos establecimientos en la capital del país.

¿Cuántos colegios han cerrado en Bogotá desde 2023?

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que desde 2023 han cerrado 134 colegios en la capital del país. La cifra hace referencia tanto a instituciones privadas como oficiales que dejaron de operar durante ese periodo, de acuerdo con los registros administrativos de la entidad distrital.

Según la entidad, el dato corresponde a procesos de cierre definitivo reportados y verificados en los últimos dos años, en el marco del seguimiento que se hace al sistema educativo de la ciudad. La información forma parte de los balances periódicos que el Distrito presenta sobre la oferta educativa y su comportamiento en Bogotá.

La entidad aclaró que el cierre de colegios puede responder a distintos factores administrativos, financieros o demográficos, y que cada caso cuenta con un procedimiento específico. Asimismo, indicó que se han activado mecanismos para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes afectados, mediante traslados a otras instituciones cercanas.

La Secretaría de Educación señaló que continuará monitoreando la situación del sector educativo y actualizando las cifras de manera oficial.

