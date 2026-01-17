El violento choque múltiple ocurrido en la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en el noroccidente de Bogotá, no solo dejó un saldo trágico de tres personas muertas y varios heridos, sino que también destapó una serie de detalles alrededor de la motocicleta que habrían utilizado los presuntos delincuentes implicados en el caso y de la persona que figura como propietaria del vehículo en los registros oficiales.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, los señalados ladrones se movilizaban en una Bajaj Dominar D 400 MT, una motocicleta de alto cilindraje (400 centímetros cúbicos), modelo 2023, que terminó completamente destruida tras el impacto contra varios vehículos, entre ellos una volqueta y un automóvil particular, durante una persecución que se desarrolló a plena luz del día. Esa moto, se puede conseguir entre 12 y 15 millones de pesos de segunda y nueva está en 20 millones de pesos.

Ya dieron a conocer que Roberto Camargo Galvis, de 47 años, era quien iba como parrillero en la motocicleta y sobrevivió al choque, aunque con lesiones de gravedad. El hombre resultó con trauma craneoencefálico severo y fue trasladado a la clínica San José Infantil, donde permanece bajo atención médica y custodia de las autoridades. El conductor de la moto, por su parte, falleció a causa de las múltiples lesiones sufridas en el impacto.

El siniestro se produjo luego de que, según las autoridades, los ocupantes de la motocicleta cometieran un robo a mano armada en la localidad de Engativá. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que los sujetos intimidaron con un arma de fuego calibre 38 a una persona que salía de un restaurante y le robaron dos anillos, una cadena y un teléfono celular. Tras el hurto, emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C, siendo perseguidos por una camioneta Renault de la víctima.

La persecución terminó en la avenida 68 con calle 72, donde los motociclistas chocaron contra otros vehículos que transitaban por la vía, lo que desencadenó un choque en cadena en el que se vieron involucrados tres automóviles particulares, una volqueta y la motocicleta. El saldo final fue de tres personas fallecidas: uno de los presuntos delincuentes y dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros impactados. Las víctimas fueron identificadas como Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68.

Más allá del trágico desenlace, uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la información relacionada con la propiedad de la motocicleta. El Tiempo estableció, a través de un informe de las autoridades, que el vehículo aparece registrado a nombre de John Fredy Rodríguez Gamba, subintendente de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).

Ese medio se comunicó con el subintendente Rodríguez Gamba, quien aseguró que no tiene ninguna relación con el hecho ni con los presuntos delincuentes. Según explicó, la motocicleta fue vendida por él hace aproximadamente dos meses, pero el traspaso no se realizó ante las autoridades de tránsito. “La moto se vendió, pero no hicieron el traspaso. Incluso pensé en hacer el traspaso a una persona indeterminada”, afirmó.

El uniformado también manifestó que no sabía que el vehículo estaba involucrado en un hecho tan grave y que no ha sido citado hasta el momento por las autoridades judiciales para rendir declaración. Además, fue enfático en señalar que no conoce a los ocupantes de la moto y que no tiene ningún vínculo con ellos.

Entre tanto, las autoridades adelantan labores para ubicar a la persona a la que, según el subintendente, se le vendió la motocicleta, con el fin de establecer si el vehículo fue posteriormente robado o cedido a terceros. Mientras avanzan las investigaciones, los videos de seguridad y las grabaciones que circulan en redes sociales siguen siendo pieza clave para reconstruir la ruta de escape, la persecución y el momento exacto en el que la motocicleta Bajaj Dominar quedó convertida en chatarra, en medio de uno de los accidentes más impactantes registrados recientemente en el occidente de Bogotá.

