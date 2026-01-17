Un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 72, en Bogotá, dejó tres personas muertas y abrió un debate jurídico sobre la responsabilidad del conductor que inició una persecución contra presuntos ladrones.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se desencadenaron luego de que un hombre fuera víctima de un hurto mientras se movilizaba en su vehículo junto a su familia. Tras el robo, el conductor decidió perseguir a los señalados delincuentes, quienes huían en una motocicleta, desplazándose a alta velocidad por la vía.

La persecución terminó en un choque múltiple que involucró varios vehículos y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, murieron dos adultos mayores, quienes no tenían relación con el hurto inicial, así como uno de los presuntos delincuentes que era perseguido.

Aunque el conductor fue inicialmente la víctima del robo, su actuación podría acarrearle consecuencias penales, ya que la ley colombiana no permite que los civiles ejerzan justicia por cuenta propia ni realicen persecuciones fuera de los procedimientos establecidos para las autoridades.

Delitos que podría enfrentar el conductor de camioneta que persiguió a ladrones tras accidente

CityTV consultó a expertos en derecho penal, quienes señalan que el conductor podría enfrentar cargos por homicidio culposo en relación con la muerte de las personas ajenas a los hechos, al considerar que su conducta imprudente habría provocado el desenlace fatal.

“En el ordenamiento jurídico colombiano no es posible que se abra la puerta a justicia por mano propia“, indicó a ese canal el abogado penalista, Fabio Humar, quien habló de posibles sanciones para el conductor.

“La conducta de quien manejaba el carro, de quien hizo la persecución en contra de los presuntos delincuentes, debe ser sancionada“, agregó el jurista en diálogo con el citado medio.

Asimismo, se analiza la posibilidad de homicidio doloso frente al fallecimiento del presunto delincuente, dependiendo de la intención y el grado de riesgo asumido durante la persecución, según declaraciones de Saúl León, otro abogado consultado.

“Como en este caso que la víctima del hurto no tenía la intención de quitarle la vida a los adultos mayores, podría llegar a ser procesado ante las autoridades con el delito de homicidio culposo“, expresó León.

Sin embargo, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer el nivel de responsabilidad del conductor, evaluando si su decisión de perseguir a los presuntos ladrones fue determinante en la ocurrencia del accidente y las muertes registradas.

¿Cuál es la diferencia entre homicidio doloso y culposo?

De acuerdo con el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) y la doctrina penal desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el homicidio doloso se configura cuando el autor actúa con conocimiento y voluntad de causar la muerte, o cuando, aun sin buscarla directamente, acepta el resultado letal como una consecuencia probable de su conducta. Es decir, existe intención directa o eventual de matar.

En contraste, el homicidio culposo ocurre cuando la muerte se produce sin intención, pero como resultado de una conducta imprudente, negligente, irresponsable o contraria a los deberes de cuidado. Según la Fiscalía General de la Nación y la interpretación reiterada de la Corte Constitucional, en estos casos el responsable no quiere causar el daño, pero lo provoca por actuar sin la precaución exigida por la ley, como sucede comúnmente en accidentes de tránsito.

En términos prácticos, mientras el homicidio doloso implica una voluntad consciente de asumir o provocar la muerte, el homicidio culposo se fundamenta en la falta de cuidado. Esta diferencia es clave para determinar la responsabilidad penal y la gravedad de la pena, ya que el homicidio doloso conlleva sanciones significativamente más severas que el homicidio culposo, según lo establece el Código Penal colombiano.

