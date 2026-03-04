El fútbol colombiano vivirá este miércoles 4 de marzo uno de los duelos más vibrantes de los últimos años en el continente: Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en el Estadio Atanasio Girardot por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

No es un partido cualquiera; es un “clásico sin mañana” donde solo uno de los dos clubes más grandes de Colombia logrará acceder a la fase de grupos del prestigioso torneo internacional, dejando al otro con las manos vacías a principios de temporada.

Dónde y cuándo ver el partido: todos los detalles de transmisión

Por cuestiones de calendario de Conmebol, este enfrentamiento único de eliminación directa entre Atlético Nacional y Millonarios se disputará este miércoles 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Hora de inicio:

7:30 p. m. (hora oficial de Colombia).

Canales y plataformas para verlo en Colombia:

ESPN: transmisión principal por televisión para el territorio colombiano.

Disney+: disponible vía ‘streaming’ para suscriptores con servicio ‘premium’, ideal para ver el partido en dispositivos móviles o computadoras.

ATLÉTICO NACIONAL Y MILLONARIOS. CARA A CARA. CONMEBOL SUDAMERICANA. ¡¡MIÉRCOLES HISTÓRICO!! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5ko3FBXPtr — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

Un duelo de eliminación directa con mucho en juego

A diferencia de otras instancias, esta fase de la Copa Sudamericana se define a partido único. Esto significa que los 90 minutos en la capital antioqueña determinarán el destino de ambos clubes. En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá inmediatamente desde el punto blanco del penalti, sin prórrogas, lo que añade una carga extra de drama y tensión al encuentro.

El incentivo no es solo deportivo, sino también económico. El equipo que logre avanzar a la fase de grupos asegurará una importante inyección de capital por parte de la Conmebol, una cifra que ronda los 900.000 dólares, además de lo que pueda recaudar por taquilla en sus siguientes tres partidos como local.

Para Nacional, la localía es su principal arma, mientras que el Millonarios de Fabián Bustos busca dar el golpe de autoridad en territorio ajeno para reafirmar su proceso.

Atlético Nacional, dirigido actualmente por Diego Arias, llega con la presión de hacer respetar su casa. El equipo ‘verdolaga’ ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud, destacando la presencia de figuras como David Ospina en el arco, quien espera ser determinante con su jerarquía internacional. La posible alineación incluiría nombres como Andrés Román, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, quienes tienen la misión de romper la defensa capitalina.

Estos son los convocados para el juego ante Millonarios 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/kuQTdQCvbb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 3, 2026

Por su parte, Millonarios llega a Medellín con la intención de dar la sorpresa y seguramente tendrá en cancha nombres como Andrés Llinás, David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Radamel Falcao García (que vuelve de lesión).

Todo listo ✅ 📝 Estos son nuestros convocados para el partido frente a Atlético Nacional. pic.twitter.com/tMYCOuRVI0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 3, 2026

Nacional, bicampeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), busca recuperar su gloria continental tras temporadas irregulares. En cuanto a Millonarios, con 15 títulos de liga en su palmarés, llega motivado por su tradición en torneos internacionales, aunque su última gran campaña en Sudamericana fue en 2012.

El antecedente más reciente en un duelo de eliminación directa fue en la Copa Sudamericana 2007, cuando Millonarios se impuso en la serie válida por la segunda fase.

